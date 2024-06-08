استكمالاً للنجاحات المدوية.. ريال مدريد يستهدف "جوهرة برازيلية جديدة"

وأردفت الصحيفة: "تم تصعد ليما إلى الفريق الأول لنادي سبورت ريسيفي في يناير، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفاز في أبريل بكأس بيرنامبوكو، وهو أول لقب له كلاعب محترف، وتدرك إدارة النادي جيدًا أن لديها جوهرة بين يديها، ومن هنا جاء تجديد عقده مؤخرًا، بعد شهر واحد فقط من تصعيده، وفي فبراير، وقّع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2027. وكانت هذه الثقة بمثابة دفعة قوية للاعب الشاب".

وأشارت التقارير، مؤخرًا، إلى أن "البلوز" قدّم عرضًا بالفعل تبلغ قيمته 8 ملايين يورو للتعاقد مع الظهير الأيمن.

وأكدت التقارير أن تشيلسي سيكرر ما فعله مع البرازيلي إستيفاو الذي تعاقد معه قادمًا من بالميراس مقابل 65 مليون يورو، ولكنه استمر مع فريقه على أن ينتقل إلى ستامفورد بريدج عندما يكمل 18 عامًا.