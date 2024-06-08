استكمالاً للنجاحات المدوية.. ريال مدريد يستهدف "جوهرة برازيلية جديدة"
كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم الظهير الأيمن البرازيلي بيدرو ليما، البالغ من العمر 17 عامًا، لاعب نادي سبورت ريسيفي، ليكمل بذلك سلسلة نجاحاته المدوية باستقطاب أبرز اللاعبين في سن صغيرة، على غرار فينسيسوس جونيور، وروديغو.
وقالت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم السبت، إن "هناك العديد من الأندية الكبرى مهتمة بضم ليما، حيث كان تشيلسي أكثر الأندية إلحاحًا في الأسابيع الأخيرة، لكن ريال مدريد يراقب الوضع عن كثب".
وأضاف التقرير: "إذا لم يكن هناك أي تقدم من جانب تشيلسي، فإن خيار بيدرو ليما سيكتسب زخمًا في ريال مدريد، وقد تم استدعاء ليما بالفعل لتمثيل منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، ويعتبره اتحاد كرة القدم البرازيلي أحد أكثر الظهيرين الواعدين في الموهوبين في البرازيل (كان لاعبًا أساسيًا في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا)، والجهة اليمنى من الدفاع هي أحد المراكز التي يجب على الميرنغي النظر إليها في المستقبل، حيث يبلغ كل من كارفاخال ولوكاس فاسكيز من العمر 32 عامًا".
وأوضح التقرير أن "الأرقام الموضوعة لضم الموهبة البرازيلية تدور بين 6 أو 7 ملايين يورو، لذلك هو استثمار مثير للاهتمام في لاعب شاب تتم مقارنته، بسبب قدراته، بأسطورة مثل كافو".
وأردفت الصحيفة: "تم تصعد ليما إلى الفريق الأول لنادي سبورت ريسيفي في يناير، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفاز في أبريل بكأس بيرنامبوكو، وهو أول لقب له كلاعب محترف، وتدرك إدارة النادي جيدًا أن لديها جوهرة بين يديها، ومن هنا جاء تجديد عقده مؤخرًا، بعد شهر واحد فقط من تصعيده، وفي فبراير، وقّع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2027. وكانت هذه الثقة بمثابة دفعة قوية للاعب الشاب".
وأشارت التقارير، مؤخرًا، إلى أن "البلوز" قدّم عرضًا بالفعل تبلغ قيمته 8 ملايين يورو للتعاقد مع الظهير الأيمن.
وأكدت التقارير أن تشيلسي سيكرر ما فعله مع البرازيلي إستيفاو الذي تعاقد معه قادمًا من بالميراس مقابل 65 مليون يورو، ولكنه استمر مع فريقه على أن ينتقل إلى ستامفورد بريدج عندما يكمل 18 عامًا.