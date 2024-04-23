أرتيتا يهيئ لاعبي آرسنال نفسيًا لمنع تكرار "انهيار اللحظات الأخيرة"
يعمل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، على تهيئة لاعبيه "نفسيًا" لعدم تكرار ما حدث من انهيار خلال موسم 2023.
في الموسم الماضي انتهت أحلام آرسنال بشأن حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاضوا السباق بقوة لفترة طويلة خلال الموسم، لكن في النهاية تفوق مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة.
ويأمل أرتيتا في محو هذه الذكرى السيئة، ويعمل على تهيئة لاعبيه نفسيًا وذهنيًا لضمان عدم تكرار تلك التجربة.
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن ميكيل أرتيتا، وضع الخطط النفسية لمساعدة آرسنال على تجنب انهيار آخر في المنافسة على اللقب.
وأوضحت: "يهدف أرتيتا إلى الحفاظ على تركيز لاعبيه وهدوئهم قدر الإمكان، مع اقتراب السباق المثير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من نهايته".
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل خمس جولات من نهاية الموسم، متفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
ويلتقي آرسنال اليوم الثلاثاء مع تشيلسي الذي خرج من المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي.
وقال أرتيتا إن فريقه سيبذل كل ما بوسعه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2003.
وفاز آرسنال على وولفرهامبتون، أمس الأول السبت، ليرد اعتباره بعد الخروج على يد بايرن ميونخ الألماني من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وبعد الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين دون رد الأسبوع الماضي بالدوري الممتاز.
وقال أرتيتا خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين "لدي الرسالة نفسها، أن علينا القيام بما نفعله ونركز على المباراة والمهمة التي تنتظرنا، أن نستعد للمباراة بشكل جيد والأولاد يبدو أنهم مستعدون للانطلاق مجددا".
وأضاف: "الأمر يعني الكثير بالنسبة لنا (الفوز على وولفرهامبتون) نحن في وضعية رائعة وقد كنا كذلك على مدار تسعة أشهر".
وتابع "نريد حقا أن نبذل قصارى جهدنا ومصممون على فعل كل ما بوسعنا لرفع الكأس".