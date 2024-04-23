أرتيتا يهيئ لاعبي آرسنال نفسيًا لمنع تكرار "انهيار اللحظات الأخيرة"

في الموسم الماضي انتهت أحلام آرسنال بشأن حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاضوا السباق بقوة لفترة طويلة خلال الموسم، لكن في النهاية تفوق مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة.

ويأمل أرتيتا في محو هذه الذكرى السيئة، ويعمل على تهيئة لاعبيه نفسيًا وذهنيًا لضمان عدم تكرار تلك التجربة.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن ميكيل أرتيتا، وضع الخطط النفسية لمساعدة آرسنال على تجنب انهيار آخر في المنافسة على اللقب.

وأوضحت: "يهدف أرتيتا إلى الحفاظ على تركيز لاعبيه وهدوئهم قدر الإمكان، مع اقتراب السباق المثير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من نهايته".