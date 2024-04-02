مفاجأة مدوية.. "بند خاص" في عقد نجم مانشستر سيتي يقربه من برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرناندز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، يرغب في ضمانات كبيرة للتراجع عن قراره بمغادرة النادي الصيف القادم.
وأعلن تشافي، أنه لن يكمل عقده مع برشلونة؛ إذ يرغب في المغادرة الصيف القادم، بسبب "حاجة النادي إلى التغيير" حسب وصفه.
وحسب موندو ديبورتيفو، فإن تشافي يرغب في التعاقد مع لاعبين اثنين من العيار الثقيل في خط الوسط، هما إما كيميتش، أو زوباميندي مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.
وشدد موندو ديبورتيفو على أن تشافي يهدف إلى صفقات تضمن إعادة الفريق إلى المنافسة في ظل عدم وجود خبرات كبيرة بسبب الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل مكثف.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تجديد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2026 إلا أنه يملك "بند خروج" خاصا يسمح له بالانتقال إلى برشلونة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.
ويرغب برشلونة في تأمين أموال كافية لضم لاعبين جدد الصيف القادم دون الاضطرار إلى التخلي عن لاعبين مهمين مثل أراوخو أو لامين يامال الذي تلقوا من أجله عروضا ضخمة.
وكان بيرناردو سيلفا قريبا من مغادرة مانشستر سيتي الموسم الماضي، إلا أنه قرر البقاء رغم تلقيه عرضا ضخما للغاية من الهلال السعودي.
وتردد أن سيلفا يرغب في الانتقال إلى برشلونة، كما سبق وفعل زميله السابق في مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان.