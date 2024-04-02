مفاجأة مدوية.. "بند خاص" في عقد نجم مانشستر سيتي يقربه من برشلونة

وحسب موندو ديبورتيفو، فإن تشافي يرغب في التعاقد مع لاعبين اثنين من العيار الثقيل في خط الوسط، هما إما كيميتش، أو زوباميندي مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

وشدد موندو ديبورتيفو على أن تشافي يهدف إلى صفقات تضمن إعادة الفريق إلى المنافسة في ظل عدم وجود خبرات كبيرة بسبب الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل مكثف.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من تجديد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2026 إلا أنه يملك "بند خروج" خاصا يسمح له بالانتقال إلى برشلونة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.