كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي

وبدا أن أسطورة الكرة البرتغالية كان يشير إلى شدة الحرارة في المملكة العربية السعودية والتي بلغت 42 درجة، ويلمح إلى أنه من المستحيل أن يلعب ليونيل ميسي في مثل تلك الأجواء الحارة المرتفعة جدا.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع التغريدة التي ظهر فيها كريستيانو والتي شاهدها أكثر من 54 ألف متابع.

وخاض كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي خلال الموسم الحالي 38 مباراة في كل المسابقات وسجل 39 هدفا، من بينها 33 في الدوري السعودي الذي يحتل فيه فريقه المركز الثاني خلف الهلال، بطل المسابقة.