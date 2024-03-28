عضو ذهبي ينافس على رئاسة النصر السعودي

وقرر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، الاستقالة من منصبه، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "عضو النصر الذهبي فهد بن عبدالعزيز العجلان ينوي الترشح لرئاسة مجلس إدارة النصر خلال الأيام المقبلة، وتجهيز ملفه الانتخابي، وأعضاء مجلس الإدارة".