عضو ذهبي ينافس على رئاسة النصر السعودي
يستعد فهد العجلان العضو الذهبي في نادي النصر، للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لخلافة مسلي آل معمر، الذي قرر الرحيل عن منصبه.
وقرر مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، الاستقالة من منصبه، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم.
وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "عضو النصر الذهبي فهد بن عبدالعزيز العجلان ينوي الترشح لرئاسة مجلس إدارة النصر خلال الأيام المقبلة، وتجهيز ملفه الانتخابي، وأعضاء مجلس الإدارة".
وأفرزت استقالة رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، حراكًا كبيرًا داخل النادي وفي الأوساط الكروية السعودية، فيما تحدثت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن تتم الموافقة رسميًا على قبول استقالة آل معمر خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن قبول استقالة عبدالعزيز العمران عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، الذي كان بدوره مرشحًا لمنصب الرئاسة.
ويترقب المرشحون الإعلان الرسمي من وزارة الرياضة عن فتح باب الترشح لتقديم مطالبهم بشكل رسمي.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، تأتي رغبة المرشحين في إطار معرفتهم التامة بالموقف الاقتصادي المريح الذي يعيشه النصر؛ ما شجعهم على دخول المعترك الانتخابي خلال يوليو المقبل.