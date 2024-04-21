"الرهان الكبير" في برشلونة للفوز على ريال مدريد

يراهن فريق برشلونة على استغلال عامل نشوة الانتصار لدى لاعبي ريال مدريد بعد فوزهم الثمين على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لخطف الفوز في مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، الذي يجمع الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا.

ويستأنف ريال مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "نعرف كيف سنهزم ريال مدريد، وقمنا بتحليل الأخطاء التي ارتكبناها في آخر لقاء بيننا".

وأضاف: "نعلم أنه إذا نجحنا في إيقاف خطورتهم، فيمكننا الفوز عليهم في سانتياغو برنابيو".

وأتم: "نشوة الانتصار على مانشستر سيتي، يمكن أن تجعل ريال مدريد خارج الكلاسيكو ذهنيًّا".