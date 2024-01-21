أسباب تعثر المنتخب التونسي في أمم أفريقيا

مرة أخرى تعثر المنتخب التونسي في كأس أمم أفريقيا، لكن هذه المرة بالتعادل بهدف لمثله بعد التأخر أمام نظيره منتخب مالي بهدف، في الدقائق العشر الأولى.

فرص تونس تصبح أصعب كل يوم، لكن لا يزال الأمل قائمًا سواء من خلال الجولة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا والصعود في المركز الأول أو الثاني، أو من خلال أفضل أصحاب المركز الثالث.

لكن ما الذي وضع "نسور قرطاج" في ذلك الموقف من الأساس؟ وكيف انتهى الحال بأحد أبطال القارة بانتظار الهدايا من غيره في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من أجل حسم صعوده للدور التالي؟ ذلك ما نستعرضه في التقرير التالي: