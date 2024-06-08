الكاميرون تكتسح الرأس الأخضر وتشارك ليبيا الصدارة في تصفيات المونديال

تجاوز المنتخب الكاميروني أزماته الداخلية القائمة بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في البلاد، ليكتسح الرأس الأخضر (4 ـ 1) في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الرابعة لمونديال 2026، مساء السبت.

وأحرز القائد فينسون أبو بكر هدفين لتنهي الكاميرون أسابيع من الاضطرابات المحيطة بمنتخبها الوطني وتحقق فوزا عريضا، رفعت به رصيدها إلى سبع نقاط من أول ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتتساوى مع ليبيا في صدارة المجموعة.

وسجل المدافع مايكل نجاديو في عودته للفريق بعد غياب دام عامين ليمنح الكاميرون التقدم في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية نفذها زميله نيكولاس نجامالو.

وأرسل نجامالو الجناح الأيسر تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني بعد 12 دقيقة بعدما أرسل تمريرة عرضية قوية حولها أبو بكر في الشباك من مدى قريب بعدما تراجع الفريق المنافس للدفاع.

وقلص جاميرو مونتيرو الفارق في الدقيقة 37، لمنتخب الرأس الأخضربعدما انطلق خلف دفاع أصحاب الأرض ولحق بالكرة قبل الحارس أندريه أونانا.