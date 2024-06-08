الكاميرون تكتسح الرأس الأخضر وتشارك ليبيا الصدارة في تصفيات المونديال
تجاوز المنتخب الكاميروني أزماته الداخلية القائمة بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة في البلاد، ليكتسح الرأس الأخضر (4 ـ 1) في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الرابعة لمونديال 2026، مساء السبت.
وأحرز القائد فينسون أبو بكر هدفين لتنهي الكاميرون أسابيع من الاضطرابات المحيطة بمنتخبها الوطني وتحقق فوزا عريضا، رفعت به رصيدها إلى سبع نقاط من أول ثلاث مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتتساوى مع ليبيا في صدارة المجموعة.
وسجل المدافع مايكل نجاديو في عودته للفريق بعد غياب دام عامين ليمنح الكاميرون التقدم في الدقيقة 13 بعد ركلة ركنية نفذها زميله نيكولاس نجامالو.
وأرسل نجامالو الجناح الأيسر تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني بعد 12 دقيقة بعدما أرسل تمريرة عرضية قوية حولها أبو بكر في الشباك من مدى قريب بعدما تراجع الفريق المنافس للدفاع.
وقلص جاميرو مونتيرو الفارق في الدقيقة 37، لمنتخب الرأس الأخضربعدما انطلق خلف دفاع أصحاب الأرض ولحق بالكرة قبل الحارس أندريه أونانا.
وحصل نجامالو على ركلة جزاء بعدها بثلاث دقائق بعد مخالفة من ديراي دوارتي نفذها القائد أبو بكر بنجاح ليعيد الفارق إلى هدفين لصالح الكاميرون.
وباتت النتيجة 4-1 في الدقيقة 54 بعدما أرسل نجاديو تمريرة عرضية حولها تولو نوهو نحو الشباك.
واستمر تألق صاحب الأرض حين أنقذ الحارس أونانا ركلة جزاء نفذها كين بينا في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وقبل مباريات الجولة الرابعة التي يلتقي فيها منتخب ليبيا مع الرأس الأخضر، والكاميرون مع أنغولا، تتقدم ليبيا والكاميرون برصيد 7 نقاط لكل منهما فيما يحتل منتخب أنغولا المركز الثالث بخمس نقاط و الرأس الأخضر رابعا بأربع نقاط.
ويتذيل المجموعة منتخب موريشيوس بنقطة واحدة وإسواتيني دون رصيد.