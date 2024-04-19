كاسيميرو يكشف سر لحظة بكى فيها أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد السابق سر بكاء فلورنتينو بيريز مدرب الفريق.

وقال كاسيميرو في مقابلة مع برنامج "الشرينغيتو": "فلورنتينو بيريز لم يكن يريدني أن أغادر، لم يكن يريد التحدث معي حول هذا الموضوع، كان عليّ أن أتحدث مع أشخاص آخرين في النادي".

وأضاف: "عندما تم كل شيء مع مانشستر يونايتد، دخلت إلى مكتب كارلو أنشيلوتي وبدأ في البكاء، ثم قال لي "لا أعرف لماذا أبكي"، كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي شككت فيها بمغادرة ريال مدريد".

وأوضح: "ذهبت إلى مكتب أنشيلوتي وكان يبكي، قلت له "لماذا تبكي؟ ليس أنت، لا يمكنك البكاء، يمكن لأي شخص أن يبكي، لكن لا يمكنك أنت أن تبكي".

وأتم: "أنشيلوتي قال لي: "لا أعرف لماذا أبكي، لكنك تعلم أنني أحبك كثيرًا، ولم أرغب في رحيلك".