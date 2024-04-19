كاسيميرو يكشف سر لحظة بكى فيها أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
كشف البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد السابق سر بكاء فلورنتينو بيريز مدرب الفريق.
وقال كاسيميرو في مقابلة مع برنامج "الشرينغيتو": "فلورنتينو بيريز لم يكن يريدني أن أغادر، لم يكن يريد التحدث معي حول هذا الموضوع، كان عليّ أن أتحدث مع أشخاص آخرين في النادي".
وأضاف: "عندما تم كل شيء مع مانشستر يونايتد، دخلت إلى مكتب كارلو أنشيلوتي وبدأ في البكاء، ثم قال لي "لا أعرف لماذا أبكي"، كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي شككت فيها بمغادرة ريال مدريد".
وأوضح: "ذهبت إلى مكتب أنشيلوتي وكان يبكي، قلت له "لماذا تبكي؟ ليس أنت، لا يمكنك البكاء، يمكن لأي شخص أن يبكي، لكن لا يمكنك أنت أن تبكي".
وأتم: "أنشيلوتي قال لي: "لا أعرف لماذا أبكي، لكنك تعلم أنني أحبك كثيرًا، ولم أرغب في رحيلك".
وبسؤاله عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب تسعة مواسم في ريال مدريد قال كاسيميرو: "ما فعله رونالدو في كرة القدم لا يقدر بما فيه الكفاية، 50 هدفًا بعمر 38 عامًا، مبابي مثير للاهتمام على أرض الملعب، إنه يذكرني كثيرًا برونالدو".
وأتم: "مازلت أتحدث مع لوكا مودريتش وتوني كروس، إنهما ليسا مجرد زملاء في الفريق، بل هما أكثر من ذلك بكثير، أصدقاء مدى الحياة، سأستمر في إخبار الجميع بأنني صديقهما وأنني لعبت معهما".
وأكد "لقد عانيت أمام مانشستر سيتي (يوم الأربعاء) مثل أي مشجع آخر لريال مدريد، الحمض النووي لريال مدريد هو الفوز دائمًا، هذا هو المهم لهذا النادي".
وانتقل كاسيميرو لريال مدريد في 2013 من ساو باولو وانتقل بنظام الإعارة إلى بورتو قبل أن يلعب بشكل دائم مع الفريق الأول منذ 2015.
وشارك كاسيميرو مع الفريق الأول لريال مدريد في 336 مباراة سجل فيها 31 هدفا وصنع 29 هدفا ونال كل الألقاب الجماعية الممكنة بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينها ثلاثة متساوية.
وانتقل كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2022 مقابل 70 مليون يورو.