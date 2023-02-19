ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين ويتقاسم الصدارة مع بايرن ميونخ

حقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 4/1 في الجولة الـ21 من الدوري الألماني اليوم الأحد ليتقاسم الصدارة مع بايرن ميونخ (ومعهما يونيون برلين).

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك أنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما كريم أديمي ودونيايل مالين في الدقيقتين 27 و32 على الترتيب.

وفي الدقيقة 76 سجل ماركو رويس الهدف الثالث لبروسيا دورتموند قبل أن يوقع جوليان براندت الهدف الرابع في الدقيقة 90.