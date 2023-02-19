ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يهزم هيرتا برلين ويتقاسم الصدارة مع بايرن ميونخ
حقق بروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 4/1 في الجولة الـ21 من الدوري الألماني اليوم الأحد ليتقاسم الصدارة مع بايرن ميونخ (ومعهما يونيون برلين).
وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك أنهى بروسيا دورتموند الشوط الأول متقدما 2/0 سجلهما كريم أديمي ودونيايل مالين في الدقيقتين 27 و32 على الترتيب.
وفي الدقيقة 76 سجل ماركو رويس الهدف الثالث لبروسيا دورتموند قبل أن يوقع جوليان براندت الهدف الرابع في الدقيقة 90.
ورفع الفوز رصيد بروسيا دورتموند إلى 43 نقطة وهو نفس رصيد بايرن ميونخ المتصدر.
وفاز بروسيا دورتموند 14 مرة مقابل تعادل وحيد وخسر 6 مرات أما بايرن ميونخ ففاز 12 مرة وتعادل 7 مرات وخسر مرتين.
ونال بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني في المواسم الـ10 الماضية في حين كان آخر لقب لبروسيا دورتموند في البوندسليغا في موسم 2011/2012 وكان هذا اللقب الثاني على التوالي والثامن في تاريخه في حين يملك بايرن ميونخ 32 لقبا في الدوري الألماني.
تعادل يونيون برلين وشالكه
وفي وقت سابق قدم شالكه خدمة كبيرة لبايرن ميونخ، بعدما أجبر يونيون برلين على التعادل السلبي.
وبات رصيد يونيون برلين 43 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن العملاق البافاري، مقابل 13 نقطة فقط لشالكه في المركز الأخير.