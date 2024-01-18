رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف في أوروبا للعام 2023

رونالدو وصل إلى صدارة هدّافي، العام 2023، متخطيًا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وأكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن رونالدو أكثر الهدافين الأوروبيين تهديفًا لهذا العام، حيث سجل 54 هدفًا، ما جعله ينال الجائزة.

رونالدو سجل 54 هدفًا في 59 مباراة، ليتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد، منذ العام 2017، عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفًا".

وتفوق رونالدو على الفرنسي كيليان مبابي ورصيده (52 هدفًا في 53 مباراة)، وكذلك الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ(52 هدفًا في 57 مباراة)، وأخيرًا النرويغي إيرلينغ هالاند الذي أحرز (50 هدفًا في 60 مباراة).