رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف في أوروبا للعام 2023
نال البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، جائزة أفضل هداف في أوروبا للعام 2023، والمقدمة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “IFFHS”.
رونالدو وصل إلى صدارة هدّافي، العام 2023، متخطيًا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.
وأكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن رونالدو أكثر الهدافين الأوروبيين تهديفًا لهذا العام، حيث سجل 54 هدفًا، ما جعله ينال الجائزة.
رونالدو سجل 54 هدفًا في 59 مباراة، ليتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد، منذ العام 2017، عندما كان لاعبًا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفًا".
وتفوق رونالدو على الفرنسي كيليان مبابي ورصيده (52 هدفًا في 53 مباراة)، وكذلك الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ صاحب الـ(52 هدفًا في 57 مباراة)، وأخيرًا النرويغي إيرلينغ هالاند الذي أحرز (50 هدفًا في 60 مباراة).
رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، انضم إلى النصر في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.
وسبق أن نال رونالدو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، آخرها، العام 2017، كما فاز بجائزة "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم 3 مرات آخرها أيضًا في العام 2017.
وعلى مستوى الدوري السعودي، يتصدر رونالدو ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا، ويتقدم بـ3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.
وتصدر رونالدو ترتيب هدافي، العام 2023، بتسجيله 54 هدفًا.