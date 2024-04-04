مع ترشيحه لخلافة صلاح.. إصابة تضرب موسى التعمري في توقيت حساس

تعرّض نجم المنتخب الأردني ومهاجم مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري لإصابة ستبعده عن مباراة فريقه ضمن الجولة 28 من الدوري الفرنسي الممتاز، والمُقررة أمام لوريان الأحد المقبل، بحسب ما أكده الأرميني دير زكريان، مدرب فريق مونبلييه.

وقال دير زكريان إن التعمري تعرّض للإصابة على مستوى الصدر، ولن يشارك بالتالي في مباراة لوريان، بعد أن غاب عن تدريبات الفريق منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتألق الدولي الأردني وساهم في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس أمم آسيا في يناير وفبراير الماضيين، قبل الخسارة في الأمتار الأخيرة من البطولة أمام المنتخب المستضيف (3 ـ1)، كما سطع نجمه بشكل لافت مع مونبيلييه عندما أصبح، في أغسطس الماضي، أول لاعب أردني يسجل هدفا في الدوري الفرنسي الممتاز.

وكان التعمري قد شارك في مباراة الفريق في الجولة الماضية أمام لوهافر حيث فازت كتيبة دير زكريان بهدفين نظيفين، فيما قدم المهاجم الأردني تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لفريقه.

ويحتل مونبلييه المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة، فيما يحتل لوريان المركز 16 برصيد 26 نقطة.

وخطف التعمري (26 عاما) الأضواء في الدوري الفرنسي عندما سجل 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي؛ ما جعله على رأس قائمة النجوم المطلوبين في أندية إنجليزية، في مقدمتها ليفربول، وفق ما ذكرته تقارير إخبارية.