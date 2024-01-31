آخر تطورات مشاركة رونالدو أمام إنتر ميامي

تصريحات كاسترو

وقال لويس كاسترو مدرب النصر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي: "كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيعود قريبًا للتدريب مع المجموعة وهو في تحسن، ودائمًا نحن نقاتل على جميع البطولات، ومطالبون بتحقيقها".

وتاريخيًّا تواجه ميسي ورونالدو 39 مرة في مختلف المسابقات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس ملك إسبانيا، و6 في كأس السوبر، ومباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.

وفاز ميسي 20 مرة في حين فاز رونالدو 13 مرة، وتعادلا 6 مرات.

وكان إنتر ميامي قد خسر 3/4 أمام الهلال، علمًا بأن الهلال سيلعب أمام النصر في كأس موسم الرياض.