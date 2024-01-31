آخر تطورات مشاركة رونالدو أمام إنتر ميامي
كشفت شبكة "بي إن سبورتس" عن تطور مهم بشأن مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.
وبحسب الشبكة، فإن هناك تفاؤلاً حول مشاركة كريستيانو رونالدو مع النصر أمام إنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المقرر أن يواجه النصر نظره إنتر ميامي في كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا، يوم الخميس 1 فبراير، الساعة 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
تصريحات كاسترو
وقال لويس كاسترو مدرب النصر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي: "كريستيانو رونالدو في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيعود قريبًا للتدريب مع المجموعة وهو في تحسن، ودائمًا نحن نقاتل على جميع البطولات، ومطالبون بتحقيقها".
وتاريخيًّا تواجه ميسي ورونالدو 39 مرة في مختلف المسابقات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس ملك إسبانيا، و6 في كأس السوبر، ومباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.
وفاز ميسي 20 مرة في حين فاز رونالدو 13 مرة، وتعادلا 6 مرات.
وكان إنتر ميامي قد خسر 3/4 أمام الهلال، علمًا بأن الهلال سيلعب أمام النصر في كأس موسم الرياض.