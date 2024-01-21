أمم آسيا: السعودية تحجز تذكرة دور الـ16 بالفوز على قيرغيزستان

ولعب منتخب قيرغيزستان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد أيزار أكماتوف إثر تدخل عنيف على سامي النجعي، قبل أن يلعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد ميرك كيمي بيرن في أعقاب تدخل عنيف على حسان تمبكتي.

افتتح كنو التسجيل للسعودية في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد حولها كنو للشباك بتسديدة من مدى قريب.

وسجل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد سبع دقائق من دخوله كبديل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس في إبعادها بقبضة يده لتسكن الشباك.