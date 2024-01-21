أمم آسيا: السعودية تحجز تذكرة دور الـ16 بالفوز على قيرغيزستان
حجز المنتخب السعودي تذكرة الصعود لدور الـ16 من بطولة أمم آسيا، بعد فوزه 2-صفر على 9 لاعبين من قيرغيزستان، اليوم الأحد؛ ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
ولعب منتخب قيرغيزستان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد طرد أيزار أكماتوف إثر تدخل عنيف على سامي النجعي، قبل أن يلعب بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد ميرك كيمي بيرن في أعقاب تدخل عنيف على حسان تمبكتي.
افتتح كنو التسجيل للسعودية في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد حولها كنو للشباك بتسديدة من مدى قريب.
وسجل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد سبع دقائق من دخوله كبديل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ الحارس في إبعادها بقبضة يده لتسكن الشباك.
وتصدر فريق المدرب روبرتو مانشيني المجموعة السادسة بست نقاط، بفارق نقطتين عن تايلاند صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن عمان صاحب المركز الثالث.
وبقي منتخب قيرغيزستان في ذيل المجموعة دون نقاط.
وتختتم السعودية مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة تايلاند، يوم الخميس، فيما يلتقي منتخب قيرغيزستان بنظيره عمان في اليوم ذاته.