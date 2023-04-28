سيغيب أمام مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ألميريا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، قبل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو، ثم مع مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو، والإياب يوم 17 مايو.

ويسعى ريال مدريد للتتويج بثنائية دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا مع تقلص حظوظه بشكل كبير في الحفاظ على لقب الليغا في ظل تأخره بـ11 نقطة عن برشلونة المتصدر مع تبقي 7 جولات على النهاية.

والموسم الحالي لعب مودريتش مع ريال مدريد 44 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 2768 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.

وانضم مودريتش لريال مدريد صيف عام 2012 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، ونال مع الميرنغي كل الألقاب الممكنة وسجل للفريق 37 هدفا وصنع 77 في 480 مباراة.