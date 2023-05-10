أهداف مباراة إنتر ضد ميلان (فيديو)

ويترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما في إحدى أبرز عواصم كرة القدم في القارة العجوز، مع الفصل الأول من المواجهة على ملعب "سان سيرو" قبل الثاني في 16 الشهر الحالي إياباً على ملعب "جوزيبي مياتسا"، للحصول على فرصة رفع حصيلة المدينة الإيطالية من الكؤوس الأوروبية إلى 22.

وغاب ميلان وإنتر عن ساحة الأبرز أوروبياً بخلاف طرفي المربع الذهبي الثاني الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرة في رقم قياسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي المتألق في السنوات الأخيرة بفضل مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلا أن مباراة الأربعاء ستكون فريدة من نوعها من حيث الأجواء وتقام في أحد أكثر ملاعب كرة القدم إثارة.

ويرتبط مصير إنتر وميلان بالمسابقة القارية الأعرق أوروبياً، إذ لم يتمكنا من حسم تأهلهما إلى دوري الأبطال العام المقبل على خلفية النتائج المخيبة للآمال في الدوري، حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 63 نقطة ويليه الثاني في المركز الخامس بفارق نقطتين. ويتأخر الناديان على بُعد أميال عن نابولي المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وتُقام مباراة إياب دور نصف نهائي البطولة بين الفريقين الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.

ويواجه المتأهل من الفريقين المتأهل من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة الشهر المقبل في تركيا.