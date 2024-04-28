كين يستهدف تحطيم الرقم القياسي للأهداف في الدوري الألماني

يتطلع المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني المسجل باسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد أن هز الشباك مرتين في فوز فريقه 2-1، أمس السبت، على آينتراخت فرانكفورت.

وأحرز كين، البالغ 30 عامًا، هدفًا في كل شوط في شباك فرانكفورت ليرفع رصيده إلى 42 هدفًا في جميع المنافسات هذا الموسم، بينما زاد رصيده الشخصي عن 400 هدف في المستوى الأول على صعيد الأندية والمنتخب.

وفي الدوري الألماني هذا الموسم أحرز كين 35 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن أي أقل بخمسة أهداف من الرقم القياسي في البطولة وهو 41 هدفًا الذي سجله ليفاندوفسكي في موسم 2020-2021.