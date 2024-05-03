رانغنيك يرفض تدريب بايرن ميونخ

إدارة نادي بايرن ميونخ تواصلت خلال الأسبوع الماضي مع رانغنيك لتدريب الفريق، خلفًا لمواطنه توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال بايرن ميونيخ، في فبراير/ شباط الماضي، إنه سينفصل عن توخيل نهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يعود ناغلسمان، الذي أدت إقالته، في مارس/ آذار 2023، إلى قدوم توخيل، إلى بايرن، لكنه مدد عقده مع ألمانيا حتى 2026.

وذكر اتحاد الكرة النمساوي في بيان أن رانغنيك قرر البقاء مع المنتخب الوطني بعد كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، ولن يتولى تدريب النادي البافاري.

وقال رانغنيك: "أنا مدرب منتخب النمسا بكل قلبي، المنصب يمنحني قدرا هائلا من السعادة وأنا مصمم على الاستمرار بنجاح في الطريق الذي اخترناه".

وأضاف "هذا ليس رفضا لبايرن، لكن قرارا في صالح فريقي وأهدافنا المشتركة، تركيزنا الكامل ينصب على يورو 2024، سنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى أبعد محطة ممكنة".

ويتولى رالف تدريب منتخب النمسا، منذ العام 2022، وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا التي تقام في ألمانيا، حيث سيواجه منتخبات فرنسا، وهولندا، وبولندا، في دور المجموعات.