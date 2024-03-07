إصابة نجم مانشستر سيتي المرعبة تثير ذعر المشجعين (صور)
تعرض البرتغالي ماتيوس نونيس لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لإصابة خطيرة، خلال مواجهة فريقه الأربعاء أمام كوبنهاغن الدنماركي، والتي حجز فيها السيتي ورقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 3ـ1.
وفي الدقيقة الثالثة والسبعين من المباراة، سقط نونيز على أرض الملعب، بعد إصابة اتضح أنها كسر خطير في إصبع يده اليسرى، لكن الصور التي تم تداولها بعد المباراة عبر منصات التواصل كانت مثيرة للذعر، بعد أن أظهرت أن الإصبع الوسطى للاعب البالغ من العمر 25 عاما كانت منحنية بشكل غريب بعد الإصابة بكسر.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة "الصن" مدى سوء الوضع عندما كانت إصبع نونيز منحنية بمقدار 90 درجة تقريبا إلى الخلف.
وهرع طبيب المان سيتي نحو أرض الملعب لعلاج نونيز وتقديم الإسعافات الأولية، قبل أن يغادر اللاعب الميدان بعد تضميد إصبعه، فيما دخل زميله هاميلتون بديلا عنه في الدقيقة 74.
وغمرت رسائل التعاطف والدعاء بالشفاء مواقع التواصل، وذلك من قبل مشجعي المان سيتي وجماهير أندية أخرى بعد مشاهدة الصور المروعة للإصابة.
وانتقل ماتيوس نونيز المولود في العام 1998 إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي، قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.