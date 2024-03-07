إصابة نجم مانشستر سيتي المرعبة تثير ذعر المشجعين (صور)

وأظهرت صور نشرتها صحيفة "الصن" مدى سوء الوضع عندما كانت إصبع نونيز منحنية بمقدار 90 درجة تقريبا إلى الخلف.

وهرع طبيب المان سيتي نحو أرض الملعب لعلاج نونيز وتقديم الإسعافات الأولية، قبل أن يغادر اللاعب الميدان بعد تضميد إصبعه، فيما دخل زميله هاميلتون بديلا عنه في الدقيقة 74.

وغمرت رسائل التعاطف والدعاء بالشفاء مواقع التواصل، وذلك من قبل مشجعي المان سيتي وجماهير أندية أخرى بعد مشاهدة الصور المروعة للإصابة.

وانتقل ماتيوس نونيز المولود في العام 1998 إلى مانشستر سيتي خلال الصيف الماضي، قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 53 مليون جنيه إسترليني.