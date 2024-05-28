NBA.. بوسطن سلتيكس يتوج بطلا للشرق ويتأهل إلى النهائي

وأحرز جايلين براون 29 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 26 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة إلى زملائه في بوسطن المصنف الأول الذي حجز مقعده في النهائي للمرة الثانية في آخر ثلاثة مواسم.

وسجل أندرو نيمبارد 24 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة هي الأعلى في مسيرته في الأدوار الإقصائية لصالح بيسرز المصنف السادس.

وعوض بوسطن تأخره بفارق تسع نقاط في الربع الأخير قبل أن يحسم الفوز بالمباراة بفارق ثلاث نقاط.

وسيلتقي سيلتيكس في النهائي مع الفائز من نهائي القسم الغربي بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبرولفز.