أسباب خسارة منتخب الأردن للقب كأس آسيا

أخطاء فردية

المنتخب الأردني الذي كان مثالًا للقوة الدفاعية من بعد مباراة العراق في دور الـ16 حيث لم تتلق شباكه أي هدف أمام طاجيكستان ولا أمام العملاق الكوري الجنوبي في نصف النهائي.

لكن اليوم وبالرغم من الأداء الدفاعي الجيد بشكل جماعي إلا أنه ارتكب بعض الأخطاء الفردية في التمركز واتخاذ القرار.

على سبيل المثال، ففي كرة الهدف الأول ترك عبد الله نصيب أكرم عفيف وذهب مع الهيدوس لمراقبته حتى خط وسط الملعب، وفجأة بلمسة واحدة أصبح عفيف متفوقًا وفي طريقه لمنطقة الجزاء، واضطر نصيب أن يعرقله، بالرغم من أن الثلاثي يزن العرب ونور الرشدان وسالم العجالين كانوا في حالة تمركز جيدة وكان من الممكن أن يتعاملوا مع نجم قطر بشكل أفضل دون المخاطرة باحتساب ركلة جزاء مثل تلك.

من جديد تكررت نفس الحالة في كرة الهدف الثاني، لكن هذه المرة علامة الاستفهام على الخطأ أكبر، في ظل تسجيل المنتخب الأردني للتعادل قبلها بلحظات قليلة وميل دفة اللقاء نحو "النشامى".

الخطأ في ذلك الوقت من محمود المرضي كان غريبًا وغير مفهوم، فقد تعامل مع الكرة بإهمال شديد، ووضع قدمه بعيدًا تمامًا عن مسارها وأعاق اللاعب القطري ولم يترك خيارًا للحكم سوى احتساب ركلة جزاء.