شروط تعجيزية من الأهلي المصري لبيع إمام عاشور
كشفت تقارير إعلامية عن وضع مسؤولي النادي الأهلي المصري شروطًا تعجيزية أمام إمام عاشور، لاعب الفريق، من أجل الموافقة على رحيله للاحتراف.
ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي"، فإن إمام عاشور متمسك بالاحتراف الخارجي رغم تمسك النادي به، ووضعت الإدارة شرطًا أساسيًّا لكي يتركه يرحل، أن يحصل على عرض من 12 إلى 15 مليون دولار لكي يفرط فيه.
واضاف التقرير: "اللاعب تلقى بالفعل عروضًا بـ5 ملايين دولار، ولكن الأهلي رفض رحيله، والعرض كان من ناد تركي واللاعب بالفعل يريد الاحتراف".
وارتبط اسم إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة بعروض احتراف من دوريات عديدة، أبرزها من السعودية وتركيا بعد تألق اللاعب اللافت مع الأهلي ومنتخب مصر، لكن النادي لم يتلق، حتى الآن، عروضًا رسمية لضمه.
يذكر أن الأهلي تعاقد مع إمام عاشور بشكل رسمي يوم الـ18 من يوليو من العام الماضي، قادمًا من ميتلاند الدنماركي.
وشارك إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن، في 32 مباراة، بواقع 2195 دقيقة، في جميع المسابقات، وأحرز خلالها 5 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.
إمام عاشور شارك في تتويج الأهلي ببرونزية المركز الثالث في مونديال الأندية الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا رقم 12 في تاريخه، وكأس مصر موسم 2022-23 الذي أقيم في السعودية، وأخيرًا بطولة السوبر المصري، وخسر بطولة واحدة فقط مع الأهلي وهي السوبر الأفريقي.