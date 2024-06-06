شروط تعجيزية من الأهلي المصري لبيع إمام عاشور

كشفت تقارير إعلامية عن وضع مسؤولي النادي الأهلي المصري شروطًا تعجيزية أمام إمام عاشور، لاعب الفريق، من أجل الموافقة على رحيله للاحتراف.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي"، فإن إمام عاشور متمسك بالاحتراف الخارجي رغم تمسك النادي به، ووضعت الإدارة شرطًا أساسيًّا لكي يتركه يرحل، أن يحصل على عرض من 12 إلى 15 مليون دولار لكي يفرط فيه.

واضاف التقرير: "اللاعب تلقى بالفعل عروضًا بـ5 ملايين دولار، ولكن الأهلي رفض رحيله، والعرض كان من ناد تركي واللاعب بالفعل يريد الاحتراف".

وارتبط اسم إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة بعروض احتراف من دوريات عديدة، أبرزها من السعودية وتركيا بعد تألق اللاعب اللافت مع الأهلي ومنتخب مصر، لكن النادي لم يتلق، حتى الآن، عروضًا رسمية لضمه.