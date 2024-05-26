صدمة في عالم الجولف بوفاة جرايسون موراي عن 30 عاما

قالت رابطة الجولة في أمريكا الشمالية في بيان، إن لاعب الجولف الأمريكي جرايسون موراي توفي الليلة الماضية عن 30 عاما، بعد يوم من انسحابه من بطولة تشارلز شواب في فورت وورث، بولاية تكساس الأمريكية.

وكان الراحل موراي توج بلقب بطولة سوني المفتوحة، في وقت سابق من العام الحالي، وهي آخر بطولة يحرز لقبها، وانسحب من الدور الثاني في بطولة تشارلز شواب بسبب المرض.

وبعد فوزه بلقب بطولة سوني المفتوحة، تقدم موراي للمركز 46 عالميا، وهو أعلى تصنيف يصل إليه طوال مسيرته.

وقال جاي موناهان مفوض رابطة الجولف في أمريكا الشمالية في بيان "شعرنا بحزن بالغ بعد علمنا بوفاة جرايسون موراي، صباح اليوم، ولا أجد الكلمات لوصف شعوري."

ولم تكشف الرابطة عن سبب الوفاة.