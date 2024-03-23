الأمر خطير.. تشخيص إصابة إمام عاشور

وغادر إمام عاشور لقاء منتخب مصر ونيوزيلندا، باكيًا، بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

وفي الدقيقة 23 أصيب إمام بعد تعرضه للعرقلة في منطقة جزاء الخصم، واشتطى من الإصابة في الكتف في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا.

وقام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بإجراء أول التغيرات حيث خرج إمام عاشور وشارك حمدي فتحي بديلاً له.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن التشخيص الأولى لإصابة إمام عاشور هو اشتباه بخلع في الكتف.

ويخضع عاشور حاليًا لأشعة رنين مغناطيسي، لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب.