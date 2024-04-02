الأهلي يهدد رسميًا بتصعيد قضية محمد الشيبي والشحات

محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تحديد جلسة 18 أبريل المقبل، كأول جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري، بعد اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي- المغربي الجنسية- لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري.

محمد الشيبي قد اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي أمام النيابة المصرية بـ"البلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأصدر النادي الأهلي بيانًا اليوم الخميس، طلب فيه من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بما أسماها "بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية".