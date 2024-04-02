الأهلي يهدد رسميًا بتصعيد قضية محمد الشيبي والشحات
قام النادي الأهلي المصري، باتخاذ إجراء مضاد ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد لجوء الأخير للقضاء المصري، بسبب اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي عليه، وسبه لوالدته.
محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تحديد جلسة 18 أبريل المقبل، كأول جلسات محاكمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري، بعد اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي- المغربي الجنسية- لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالدوري المصري.
محمد الشيبي قد اتهم حسين الشحات لاعب الأهلي أمام النيابة المصرية بـ"البلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".
وأصدر النادي الأهلي بيانًا اليوم الخميس، طلب فيه من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بما أسماها "بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية".
وفيما يلي نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة المصري:
نرفع إليكم وبشكل عاجل قيام محكمة جنح مدينة نصر بتحديد جلسة 18 أبريل الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز ضد لاعبنا حسين الشحات، بالمخالفة "الصارخة" للوائح الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم، والتي تمنع لجوء أي من عناصر اللعبة للمحاكم المدنية لفض أي نزاع رياضي، بل ولم يعبأ صاحب الدعوى بقرار اتحادكم الموقر الذي أحال الشيبي إلى لجنة الانضباط منذ ثلاثة أشهر، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبل أن تنتقل ملفات وقضايا كرة القدم إلى ساحة المحاكم التي يعتز الجميع بدورها وقدسيتها.. ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بخصوص هذا الملف حتى الآن، هذا بالرغم من تأكيدكم الواضح في كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 4-1-2024 على أن اللاعب محمد الشيبي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة "فيفا"، وتمت إحالته للجنة الانضباط، وأن ما وقع بين اللاعبين "الشحات – الشيبي" جاء في حيز المباراة وضمن الأحداث المتعلقة بها، وهو ما ورد في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى كل ما سبق في خطابكم إلينا.. كما ورد أيضًا أن لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة "صاحبة الاختصاص في توقيع العقوبات المتعلقة بالأحداث التي تقع أثناء المباريات"، قامت بمعاقبة اللاعب حسين الشحات، وتم تأييد هذه العقوبة من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم.. وأن الأهلي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقًا للوائح والقوانين).
يذكر أن حسين الشحات قد خضع للتحقيقات، بصحبة محاميه، وصدر قرار بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي من سراي النيابة، على واقعة مشادة قوية جمعته مع الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي صفع فيها "الشحات"، نجم بيراميدز.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وقتذاك إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد هذه الواقعة.
كما أن مجلس إدارة الأهلي، وقع عقوبة مالية على اللاعب، بغرامة قدرها 500 ألف جنيه.