توخيل يهاجم لاعبي بايرن ميونخ

شن توماس توخيل هجومًا قويًّا على نجوم فريقه بايرن ميونخ عقب الخسارة 0/1 على أرضه أمام فيردر بريمن أمس الأحد في الدوري الألماني.

ويعاني بايرن ميونخ من موسم معقد تحت قيادة توخيل مدرب تشيلسي السابق، رغم التأهل بسهولة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوربا.

وودع بايرن ميونخ من الدور الثاني في كأس ألمانيا ويتخلف بـ7 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وهذا يعني أن بايرن ميونخ يواجه خطر فقدان اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012، بعد أن فاز به لمدة 11 موسمًا متتاليًا.