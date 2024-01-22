توخيل يهاجم لاعبي بايرن ميونخ
شن توماس توخيل هجومًا قويًّا على نجوم فريقه بايرن ميونخ عقب الخسارة 0/1 على أرضه أمام فيردر بريمن أمس الأحد في الدوري الألماني.
ويعاني بايرن ميونخ من موسم معقد تحت قيادة توخيل مدرب تشيلسي السابق، رغم التأهل بسهولة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوربا.
وودع بايرن ميونخ من الدور الثاني في كأس ألمانيا ويتخلف بـ7 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.
وهذا يعني أن بايرن ميونخ يواجه خطر فقدان اللقب للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012، بعد أن فاز به لمدة 11 موسمًا متتاليًا.
وبعد الخسارة أمام فيردر بريمن انتقد توخيل لاعبيه بسبب أدائهم وقال غاضبًا بعد المباراة "هذه مسؤوليتنا، لقد سئمت أيضًا من القول إننا نتدرب جيدًا، لا أحد يعتقد ذلك بعد الآن".
وأضاف: "لقد قمت بهذه المهمة لفترة كافية حتى أتمكن من الحكم على ما إذا كان التدريب على المستوى الذي نريده أم لا، لقد كان هذا هو الحال بالفعل لعدة أسابيع".
وعن الأداء أمام فيردر بريمن انتقد توخيل نجومه وقال: "من الواضح أن ذلك لم يكن كافيًا، لأكثر من 70 دقيقة لم يكن لديَّ شعور بأننا نلعب من أجل الفوز".
وأوضح: "في الشوط الأول فقدنا الكثير من الكرة، وسمحنا بالكثير من الهجمات المرتدة، واستحوذنا على الكرة بشكل غير متقن، الخسارة مستحقة".
وتابع توخيل: "لم نلعب لمدة 70 دقيقة مثل الفريق الذي أراد فرض الفوز، وكان يلعب من أجل البطولة، وأراد إعطاء إجابة، لقد فعلنا هذا لمدة 20 دقيقة فقط".
وأكد: "20 دقيقة ليست كافية لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا! هذا ليس ما نشترك فيه هنا".
وواصل المدرب الألماني: "لقد لعبنا كما لو كنا متقدمين بفارق 10 نقاط، وما زال لدينا مباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء".
ويعود بايرن ميونخ للعب يوم الأربعاء عندما يواجه يونيون برلين في مباراة مؤجلة، ما يوفر لفريق توخيل فرصة لتقليص الفارق أمام باير ليفركوزن إلى أربع نقاط.
وأتم توخيل البالغ من العمر 50 عامًا: "يوم الأربعاء لدينا الفرصة للقيام بعمل أفضل، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل".
وانتقد لاعبو بايرن ميونخ أداءهم بعد المباراة، حيث قال توماس مولر: "كنا بطيئين للغاية، توسلنا من أجل الهدف، لقد كانت تلك صفعة على الوجه، لكننا ساعدنا كثيرًا أيضًا".
وكرر جوشوا كيميتش كلمات مولر، لكن يبدو أنه مارس ضغطًا قويًّا على توخيل من خلال انتقاد تكتيكات الجهاز الفني بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقال كيميتش: "بشكل عام، عليك أن تشكك في هذا النهج، يمكنك أن ترى طوال المباراة تقريبًا أننا كنا ثابتين للغاية، لا تشعر بأننا نعرف ما يدور حولنا".
وأوضح: "خاصة مع الوضع في الجدول والآن في الموسم، من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نفوز في كل مباراة، علينا أن نبث ذلك".
وكانت هذه الخسارة الثانية لبايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه تعرض لخسارة مخيبة في الدور الثاني من كأس ألمانيا بالخسارة 1/2 أمام ساربروكين، كما خسر 0/3 أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألماني.
وذكرت "ديلي ميل" أن الضغط يتزايد على توخيل، وحذرت من أن مستقبله بعيد كل البعد عن البقاء في النادي.