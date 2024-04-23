كاميرا تورط حكام الـVAR في مؤامرة ضد برشلونة (صورة)
تداولت حسابات منتمية لنادي برشلونة الإسباني، صورا من احتفال جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني بهدف الفوز على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.
وكعادته، كان بيلينغهام حاسما أمام برشلونة؛ إذ سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع تماما كما حدث خلال كلاسيكو الدور الأول، ليصبح فارق النقاط بين ريال مدريد المتصدر وغريمه الكتالوني 11 نقطة كاملة.
ويبدو في رقصة الاحتفال التي قدمها بيلينغهام رفقة لوكاس فاسكيز، أن هناك كاميرا موازية لخط المرمى الذي سدد عليه لامين يامال الكرة المثيرة للجدل.
وخلال المباراة لعب يامال كرة على مرمى ريال مدريد أنقذها لونين حارس المرمى، وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الكرة هدفا وهو ما رفضه حكام تقنية الفيديو.
وحسب بيان من اتحاد الكرة الإسباني فلا يوجد ثمة دليل على عبور الكرة بكامل استدارتها خط المرمى.
ومع عدم تواجد تكنولوجيا "خط المرمى" ازداد الجدل حول عبور الكرة من عدمه، في ظل عدم توفير زوايا واضحة لحسم الأمر خلال نقل المباراة.
وتباينت ردود الفعل حول الأمر، فهناك من أكد مرور الكرة وهناك من أكد عدم مرورها.
وتستند حسابات برشلونة على وجود كاميرا موازية تماما لخط المرمى ظهرت بشكل واضح خلال احتفال بيلينغهام، وهو ما اعتبروه مؤامرة متعمدة لعدم إظهار عبور الكرة خط المرمى.
ومن غير المؤكد إن كانت تلك الكاميرا مثبتة بالفعل على خط المرمى أم متحركة على خط التماس تقترب وتبتعد حسب أحداث المباراة.
وطالب نادي برشلونة أمس بالاستماع لحديث حكام تقنية الـvar ومد النادي بالوثائق اللازمة؛ إذ سيتقدم بطلب لإعادة المباراة حال تأكده من أن الكرة عبرت خط المرمى، ولم تحتسب هدفا.