كاميرا تورط حكام الـVAR في مؤامرة ضد برشلونة (صورة)

تداولت حسابات منتمية لنادي برشلونة الإسباني، صورا من احتفال جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني بهدف الفوز على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

وكعادته، كان بيلينغهام حاسما أمام برشلونة؛ إذ سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع تماما كما حدث خلال كلاسيكو الدور الأول، ليصبح فارق النقاط بين ريال مدريد المتصدر وغريمه الكتالوني 11 نقطة كاملة.

ويبدو في رقصة الاحتفال التي قدمها بيلينغهام رفقة لوكاس فاسكيز، أن هناك كاميرا موازية لخط المرمى الذي سدد عليه لامين يامال الكرة المثيرة للجدل.