الاتحاد السعودي يستقر على رحيل 4 نجوم كبار
قرر الاتحاد السعودي التخلي عن 4 من أبرز لاعبيه، وذلك بعد أيام قليلة من إسدال الستار على موسم 2023 ـ 2024 الذي خرج فيه الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين للعام الماضي خالي الوفاض من كل المسابقات.
وأنهى الاتحاد السعودي سباق الدوري خارج الرباعي الذهبي، بحلوله خامسًا خلف الهلال البطل، والنصر والأهلي والتعاون، كما غادر سباق السوبر وكأس الملك ودوري أبطال آسيا؛ ما شكل أكبر إخفاق للنادي رغم وفرة النجوم الذين لعبوا في صفوفه وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2022.
وينتظر أن يستغني الاتحاد عن 4 لاعبين كبار كانوا خلال الموسم الماضي من أبرز ركائزه، وهم: مدالله العليان والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع المصري أحمد حجازي ولاعب الوسط البرازيلي لويز فيليبي.
ويشهد نادي الاتحاد خلال الصيف الجاري الكثير من المستجدات المتعلقة بمستقبل عدد من لاعبيه فضلًا عن مصير المدرب الأرجنتيني ماسيلو غاياردو الذي استقر الرأي صلب إدارة "العميد" على إنهاء العلاقة التعاقدية معه بعد النتائج المخيبة خلال الموسم الماضي.
وبخصوص اللاعبين المغادرين، قالت تقارير إخبارية مقربة من النادي إن عبد الرزاق حمد الله، أفضل هداف للاتحاد خلال الموسم الحالي (19 هدفًا) سيرحل عن النادي باتفاق بين الطرفين، بعدما استقر الرأي لدى المسؤولين على صعوبة وجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي حمد الله معًا في الفريق الموسم المقبل..
كما إن اللاعب المغربي البالغ من العمر 33 عامًا يرغب بدوره في مغادرة النادي، قبل بداية معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل.
ومن جهة أخرى، ستكون مغادرة أحمد حجازي بعد عروض من الدوري المصري وأبرزها من الأهلي، فيما تقرر التخلي عن خدمات لويز فيليبي ومد الله العليان بقرار من إدارة النادي لأسباب يبدو أنها تتعلق بمستوى اللاعبين وجاهزيتهما.