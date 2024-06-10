الاتحاد السعودي يستقر على رحيل 4 نجوم كبار

قرر الاتحاد السعودي التخلي عن 4 من أبرز لاعبيه، وذلك بعد أيام قليلة من إسدال الستار على موسم 2023 ـ 2024 الذي خرج فيه الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين للعام الماضي خالي الوفاض من كل المسابقات.

وأنهى الاتحاد السعودي سباق الدوري خارج الرباعي الذهبي، بحلوله خامسًا خلف الهلال البطل، والنصر والأهلي والتعاون، كما غادر سباق السوبر وكأس الملك ودوري أبطال آسيا؛ ما شكل أكبر إخفاق للنادي رغم وفرة النجوم الذين لعبوا في صفوفه وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم 2022.

وينتظر أن يستغني الاتحاد عن 4 لاعبين كبار كانوا خلال الموسم الماضي من أبرز ركائزه، وهم: مدالله العليان والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع المصري أحمد حجازي ولاعب الوسط البرازيلي لويز فيليبي.