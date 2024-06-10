يوسف النصيري يعتذر لضحية أزمة تبديله في مباراة المغرب وزامبيا (فيديو)
أنهى يوسف النصيري، نجم منتخب المغرب، أزمة تبديله في مباراة زامبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
وفاز منتخب المغرب على حساب زامبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات.
وشهد اللقاء اعتراضًا حادًا من يوسف النصيري عقب تبديله في مباراة زامبيا وإلقاءه زجاجة مياه أرضًا ما أدى لتأثر أحد أفراد الجهاز الإداري للمنتخب المغربي ببعض قطرات المياه.
وشهد مران المنتخب المغربي، اليوم الأحد، اعتذارًا من يوسف النصيري لعضو الجهاز الإداري.
وقام النصيري بتقبيل رأس عضو الجهاز الإداري من أجل إنهاء الأزمة التي تم تداولها إعلاميًا في الساعات الماضية.
ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بعد خوض مباراتين أمام تنزانيا فاز بها بنتيجة 2-0 كما تغلب على زامبيا.
وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا في النسخة الماضية لبطولة كأس العالم 2022 بالوصول للمركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي للمونديال.
وخسر منتخب المغرب مباراة نصف النهائي أمام فرنسا بعدما أقصى البرتغال من ربع النهائي وقبله منتخب إسبانيا في ثمن النهائي.