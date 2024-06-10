يوسف النصيري يعتذر لضحية أزمة تبديله في مباراة المغرب وزامبيا (فيديو)

وشهد مران المنتخب المغربي، اليوم الأحد، اعتذارًا من يوسف النصيري لعضو الجهاز الإداري.

وقام النصيري بتقبيل رأس عضو الجهاز الإداري من أجل إنهاء الأزمة التي تم تداولها إعلاميًا في الساعات الماضية.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بعد خوض مباراتين أمام تنزانيا فاز بها بنتيجة 2-0 كما تغلب على زامبيا.