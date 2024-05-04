رد فوري من أنمار الحائلي على تلقيه أموالا من الوليد بن طلال (فيديو)

رد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على ما تردد عن تلقيه أموالا من الأمير الوليد بن طلال.

وقال الحائلي، في توضيح نقله الإعلامي السعودي وليد الفراج: "كل الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال على دعمه، وهذا الدعم أعطي لنادي الاتحاد ولم يعطَ لأنمار الحائلي، الاتحاد هو نادي الوطن وأنا لا أستطيع أن أمنع الناس أن يقدموا دعمهم لهذا النادي العريق".

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال قد قال: "الأمير الوليد بن طلال دفع مليار ريال للهلال في خمس سنوات، واستقبل أنمار الحائلي في مكتبه عند تحقيق الاتحاد للدوري (الموسم الماضي) وكافأه بثلاثة ملايين ريال".

والوليد بن طلال عضو ذهبي في نادي الهلال.