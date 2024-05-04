رد فوري من أنمار الحائلي على تلقيه أموالا من الوليد بن طلال (فيديو)
رد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على ما تردد عن تلقيه أموالا من الأمير الوليد بن طلال.
وقال الحائلي، في توضيح نقله الإعلامي السعودي وليد الفراج: "كل الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال على دعمه، وهذا الدعم أعطي لنادي الاتحاد ولم يعطَ لأنمار الحائلي، الاتحاد هو نادي الوطن وأنا لا أستطيع أن أمنع الناس أن يقدموا دعمهم لهذا النادي العريق".
وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال قد قال: "الأمير الوليد بن طلال دفع مليار ريال للهلال في خمس سنوات، واستقبل أنمار الحائلي في مكتبه عند تحقيق الاتحاد للدوري (الموسم الماضي) وكافأه بثلاثة ملايين ريال".
والوليد بن طلال عضو ذهبي في نادي الهلال.
ويقدم الاتحاد موسما سيئا؛ إذ يتأخر بـ33 نقطة عن الهلال في جدول ترتيب الدوري السعودي، وحصد العميد 50 نقطة من 30 مباراة، ويحتل المركز الخامس، في حين يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 83 نقطة من 29 مباراة.
وودع الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، ومن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال أيضا. وخسر الاتحاد 1/4 أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر الاتحاد مبارياته الست أمام الهلال الموسم الحالي، بواقع مرتين في الدوري السعودي، ومرتين في دوري أبطال آسيا، ومرة في كأس السوبر السعودي، ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخسر الاتحاد آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات، وجاءت أمام الشباب وأبها في الدوري السعودي، وأمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي آخر أربع جولات من الدوري السعودي، يلعب الاتحاد مع الاتفاق والخليج وضمك والنصر.