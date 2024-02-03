الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية
تتجدد المواجهة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية، وهذه المرة في نصف نهائي كأس آسيا 2023.
والتقى المنتخبان في الدور الأول لحساب المجموعة الخامسة وتعادلا 2/2، وصعدا إلى دور الـ16 باحتلال منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني، في حين تأهل الأردن ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.
وهذه أول مرة في تاريخ الأردن يصل فيها لنصف نهائي كأس آسيا، وكان أفضل إنجاز سابق له الوصول لربع النهائي مرتين.
ويشارك منتخب الأردن في كأس آسيا للمرة الخامسة، في حين يشارك المنتخب الكوري للمرة الـ15، ونال اللقب مرتين، عامي 1956 و1960.
وفي دور الـ16، تجاوز منتخب الأردن عقبة العراق بفوز درامي بنتيجة 3/2، ثم تغلب 1/0 على طاجيكستان.
في حين تغلب المنتخب الكوري بضربات الترجيح على السعودية بعد التعادل 1/1، ثم فاز في الشوطين الإضافيين 2/1 على أستراليا.
وسبق أن لعب الأردن 4 مرات رسمية أمام كوريا الجنوبية، تعادلا 3 مرات وفاز المنتخب الكوري مرة.
يشار إلى أن المباراة النهائية لكأس آسيا تقام يوم السبت 10 فبراير 2024.
الموعد والقنوات الناقلة
وتقام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 6 فبراير الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قنوات beIN ASIAN CUP 1، وbeIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.