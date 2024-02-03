الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تتجدد المواجهة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية، وهذه المرة في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

والتقى المنتخبان في الدور الأول لحساب المجموعة الخامسة وتعادلا 2/2، وصعدا إلى دور الـ16 باحتلال منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني، في حين تأهل الأردن ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وهذه أول مرة في تاريخ الأردن يصل فيها لنصف نهائي كأس آسيا، وكان أفضل إنجاز سابق له الوصول لربع النهائي مرتين.

ويشارك منتخب الأردن في كأس آسيا للمرة الخامسة، في حين يشارك المنتخب الكوري للمرة الـ15، ونال اللقب مرتين، عامي 1956 و1960.