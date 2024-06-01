تفاعل خيالي من جماهير دورتموند مع يورغن كلوب (فيديو وصور)
نال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، تفاعلا واسعا من جماهير نادي بوروسيا دورتموند الألماني.
وتواجد كلوب في مدرجات ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبورسيا دورتموند، مساء اليوم السبت.
ونال كلوب تفاعلا خياليا من جانب مشجعي بوروسيا دورتموند بمجرد ظهوره على الشاشة الداخلية لإستاد ويمبلي.
وسبق أن قاد يورغن كلوب فريق بوروسيا دورتموند لمدة 7 أعوام خلال الفترة بين 2008 إلى 2015، قبل رحيله لتدريب ليفربول.
وقاد كلوب فريق بوروسيا دورتموند لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 على ملعب "ويمبلي" أيضًا، قبل أن يخسر على يد بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 0-1.
وحقق كلوب مع دورتموند لقب الدوري الألماني مرتين، بجانب لقب السوبر الألماني مرتين أيضا.
ورحل كلوب مؤخرًا عن تدريب ليفربول الإنجليزي عقب رحلة طويلة استمرت ما يقرب من 9 أعوام كاملة.
وتولى الهولندي أرني سلوت قيادة ليفربول بعد رحيل كلوب عن منصبه في نهاية الموسم.