غرد ثم حذف.. رودريغو يثير جدلا بتصرفه بعد القرعة (صورة)
أثار البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد الجدل بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الجمعة.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مكررة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وسيتواجهان للموسم الثالث على التوالي في دوري الأبطال.
ونشر رودريغو عبر حسابه في منصة "X" رمزي "إيموغي" للتعبير عن رأيه، لكن بعد التفاعل الكبير، قام اللاعب بتعديله ثم حذف المهاجم البرازيلي التغريدة لاحقا.
وكان رودريغو بطل مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي موسم 2021/2022.
وكان مانشستر سيتي قد فاز ذهابا على ملعبه 4/3، وتقدم النادي الإنجليزي في مباراة الإياب 1/0.
قبل أن يشارك البرازيلي بديلا ويسجل هدفين في وقت قصير، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، حيث سجل كريم بنزيما هدفا لتأهل الميرنغي للنهائي، بعد الفوز في الإياب 3/1.
لكن مانشستر سيتي ثأر الموسم الماضي، حيث تعادلا 1/1 في إسبانيا، قبل أن يفوز النادي الإنجليزي 4/0 في الإياب، وفي النهائي فاز 1/0 على إنتر ميلان، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وفي الأدوار الإقصائية تواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي أربع مرات، تأهل كل فريق على حساب الآخر مرتين.