غرد ثم حذف.. رودريغو يثير جدلا بتصرفه بعد القرعة (صورة)

وكان رودريغو بطل مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي موسم 2021/2022.

وكان مانشستر سيتي قد فاز ذهابا على ملعبه 4/3، وتقدم النادي الإنجليزي في مباراة الإياب 1/0.

قبل أن يشارك البرازيلي بديلا ويسجل هدفين في وقت قصير، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، حيث سجل كريم بنزيما هدفا لتأهل الميرنغي للنهائي، بعد الفوز في الإياب 3/1.

لكن مانشستر سيتي ثأر الموسم الماضي، حيث تعادلا 1/1 في إسبانيا، قبل أن يفوز النادي الإنجليزي 4/0 في الإياب، وفي النهائي فاز 1/0 على إنتر ميلان، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفي الأدوار الإقصائية تواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي أربع مرات، تأهل كل فريق على حساب الآخر مرتين.