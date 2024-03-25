الصين تفرج عن اللاعب الكوري الجنوبي سون جون-هو

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة الخارجية الكورية اليوم الإثنين، إن الصين أفرجت عن لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي سون جون-هو الذي كان محتجزا في الصين منذ مايو 2023.

وقالت الوكالة إن اللاعب الكوري الجنوبي عاد إلى بلاده أيضا.

وفي مايو الماضي أكدت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات المحلية اعتقلت سون جون-هو البالغ من العمر 31 عاما "للاشتباه في قبوله رشاوى من موظفين غير حكوميين".

ويلعب سون جون-هو لفريق شاندونغ تايشان الصيني منذ عام 2021، وخاض مع منتخب بلاده ثلاثا من مبارياته الأربع في كأس العالم 2022 في قطر.

وبشكل عام لعب سون جون-هو 20 مباراة مع منتخب بلاده، وسبق أن لعب لناديي بوهانغ ستيلرز، وجيونبك هيونداي.