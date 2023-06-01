مطالبات بتدخل الفيديو في التنس بعد نقطة مثيرة للجدل في "فرنسا المفتوحة"

طالب كاميرون نوري بالسماح بالإعادة التلفزيونية لمساعدة حكام التنس في اتخاذ القرارات الصائبة بعد نقطة مثيرة للشك في مباراته أمام لوكا بوي في بطولة فرنسا المفتوحة، أمس الأربعاء.

واعتقد الفرنسي بوي أنه حصل على نقطة في المجموعة الثالثة بعد ضربة ساقطة، لكن الحكم إيفا أسديراكي لم تتمكن من رؤية أن الكرة لمست الأرض مرتين. وفاز نوري بالنقطة وسط صيحات استهجان من الجماهير.

وقال بوي، إن نوري لم يكن مجبرًا على التنازل عن النقطة كما يفعل لاعبون أحيانًا عند الشك في ارتداد الكرة مرتين، لكنه أضاف أن الحكم كان يجب أن تحظى بخيار فحص اللقطة عبر الفيديو، واتفق معه اللاعب البريطاني.

وأبلغ نوري الصحفيين عقب الفوز 6-1 و6-3 و6-3 " أعتقد أن هذا سيكون رائعًا، لدينا التكنولوجيا ولا أعرف لماذا لا نستغلها في كل الجوانب".

وأضاف "نرتكب جميعًا أخطاء، يخطئ الحكام، أعتقد أن (بوي) محق، بعد إعادة اللقطة أرى أنها لم تكن على صواب".