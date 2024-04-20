NBA.. نيو أورليانز بليكانز يهزم سكرامنتو كينغز ويتأهل للأدوار الإقصائية
سجل براندون إنغرام 24 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، ليضمن نيو أورليانز بليكانز التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد الفوز على ضيفه سكرامنتو كينغز 105/98.
وسجل جوناس فالانسيوناس 19 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف تري ميرفي 16 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة، ليقودا نيو أورليانز بليكانز إلى التأهل رغم غياب زيون وليامسون؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال إنغرام: "كنا نعلم مدى أهمية مباراة اليوم، وكنا نعرف ما نريد تحقيقه وإلى أي مكان ننتمي".
وأضاف: "مر عامان منذ وصولنا إلى الأدوار الإقصائية، ولدينا الآن فرصة أخرى للمشاركة فيها ومواصلة المنافسة".
وساهم لاري نانس في الإنجاز بإحراز 13 نقطة، وناجي مارشال بإضافة 11 نقطة، وخوسيه ألفارادو بعشر نقاط، بعد مشاركته بديلا مع نيو أورليانز بليكانز.
وفي الدور الأول بالأدوار الإقصائية، يلتقي نيو أورليانز بليكانز مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، بداية من غدٍ الأحد في أوكلاهوما سيتي.
وفاز نيو أورليانز على سكرامنتو كينغز في جميع مبارياتهما الست خلال هذا الموسم.
وعن ذلك، قال ألفارادو: "هذه هي المرة السادسة التي نواجههم فيها، وكان علينا التغلب عليهم ست مرات للوصول إلى التصفيات، لذا كنا نعرف مدى الانضباط الذي يجب أن نتحلى به.. كان فوزا عظيما".
وسجل دي آرون فوكس 35 نقطة لصالح سكرامنتو كينغز، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه، وقطع الكرة من المنافس ثلاث مرات.
وأضاف دومانتاس سابونيس 23 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، وقطع الكرة من المنافس ثلاث مرات، كما سجل هاريسون بارنز 17 نقطة، وكيغان موراي 11 لسكرامنتو كينغز الذي سيغيب عن التصفيات للمرة 17 في المواسم 18 الماضية.
وفي مواجهة أخرى، سجل تايلر هيرو 24 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، ليضمن ميامي هيت التأهل إلى إقصائيات البطولة بفوز مقنع على شيكاغو بولز 112/91.
وسجل جيمي جاكيز 21 نقطة، واستحوذ على ست كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، في المباراة الأخيرة في القسم الشرقي التي سيطر عليها هيت.
وفي المباراة الأولى من الإقصائيات، يواجه ميامي هيت فريق بوسطن سيلتيكس، غدًا الأحد.
وسيطر ميامي هيت على المباراة، رغم غياب نجمه جيمي باتلر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال خسارة هيت أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، الأربعاء الماضي.
وسجل كيفن لاف 16 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة لهيت، كما أحرز بام أديبايو 13 نقطة.
وسجل ديمار ديروزان 22 نقطة، ونيكولا فوتشفيتش 16 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لفريق بولز.
وأحرز كوبي وايت 13 نقطة فقط في خمس من أصل 16 محاولة للتسديد، بعد تسجيله 42 نقطة ضد أتلانتا هوكس قبل ليلتين.