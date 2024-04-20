NBA.. نيو أورليانز بليكانز يهزم سكرامنتو كينغز ويتأهل للأدوار الإقصائية

سجل براندون إنغرام 24 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، ليضمن نيو أورليانز بليكانز التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد الفوز على ضيفه سكرامنتو كينغز 105/98.

وسجل جوناس فالانسيوناس 19 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف تري ميرفي 16 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة، ليقودا نيو أورليانز بليكانز إلى التأهل رغم غياب زيون وليامسون؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال إنغرام: "كنا نعلم مدى أهمية مباراة اليوم، وكنا نعرف ما نريد تحقيقه وإلى أي مكان ننتمي".

وأضاف: "مر عامان منذ وصولنا إلى الأدوار الإقصائية، ولدينا الآن فرصة أخرى للمشاركة فيها ومواصلة المنافسة".

وساهم لاري نانس في الإنجاز بإحراز 13 نقطة، وناجي مارشال بإضافة 11 نقطة، وخوسيه ألفارادو بعشر نقاط، بعد مشاركته بديلا مع نيو أورليانز بليكانز.

وفي الدور الأول بالأدوار الإقصائية، يلتقي نيو أورليانز بليكانز مع أوكلاهوما سيتي ثاندر، بداية من غدٍ الأحد في أوكلاهوما سيتي.