سقوط محمود متولي يثير فزع جماهير الأهلي بعد مباراة السوبر أمام بيراميدز (فيديو)

وبعد إطلاق الحكم صافرة المباراة معلنًا فوز الأهلي، سقط "متولي" على الأرض، ليطالب محمد الشناوي حارس الأهلي الجهاز الطبي بالمجيء على الفور.

وتدخل الجهاز الطبي للأهلي لعلاجه، حتى استعاد محمود متولي وعيه واحتفل مع زملائه بالانتصار.