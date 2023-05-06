سقوط محمود متولي يثير فزع جماهير الأهلي بعد مباراة السوبر أمام بيراميدز (فيديو)
سقط محمود متولي مدافع النادي الأهلي في الملعب مغشيًا عليه عقب نهاية مباراة فريقه أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري، والتي شهدت تتويج فريقه.
وبعد إطلاق الحكم صافرة المباراة معلنًا فوز الأهلي، سقط "متولي" على الأرض، ليطالب محمد الشناوي حارس الأهلي الجهاز الطبي بالمجيء على الفور.
وتدخل الجهاز الطبي للأهلي لعلاجه، حتى استعاد محمود متولي وعيه واحتفل مع زملائه بالانتصار.
وتوج الأهلي لقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه 1-صفر على بيراميدز عبر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول من المباراة التي أقيمت في أبوظبي، اليوم الجمعة.
وتسبب البديل محمود عبد المنعم (كهربا) في ركلة جزاء في الدقيقة 95 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي سجل منها التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد.
واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء للأهلي إثر تعرض كهربا للعرقلة من أحمد سامي مدافع بيراميدز.