حارس زد يلمح لانتقاله إلى الأهلي

ألمح علي لطفي حارس نادي زد، إلى اقتراب عودته لحراسة مرمى النادي الأهلي المصري، بعدما تراجع الأخير عن ضم محمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي.

وكان الأهلي يُجري مفاوضات مع إدارة نادي البنك الأهلي، لضم أبو جبل إلى صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، قبل أن يتراجع عن إتمام الصفقة، إذ أشارت تقارير إلى دخول الحارس الدولي في أزمات عديدة مع محمد الشناوي، الحارس الأساسي وقائد النادي الأهلي.

ونشر لطفي صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة ساعة رملية "تيك تاك"، في إشارة منه إلى إقتراب انتقاله للأهلي، خاصة وأن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين الأهلي وناديه زد؛ لاستعادة لطفي الذي رحل من الأهلي بداية الموسم الجاري.