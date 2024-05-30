كافاني يهدر فرصة غريبة مع بوكا جونيورز (فيديو)

وانضم الأوروغوياني الدولي إدينسون كافاني صاحب الـ37 عامًا إلى بوكا جونيورز في صيف 2023، بعد نهاية تعاقده مع فالنسيا الإسباني.

وخاض كافاني رحلة احتراف طويلة في الملاعب الأوروبية، دافع خلالها عن ألوان باليرمو ثم نابولي في الدوري الإيطالي، قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب كافاني في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انتقاله للدوري الإسباني عبر بوابة نادي فالنسيا.