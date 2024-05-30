كافاني يهدر فرصة غريبة مع بوكا جونيورز (فيديو)
أهدر إدينسون كافاني، نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني، فرصة غريبة في مواجهة فريقه أمام ناسيونال بوتوسي البوليفي، فجر اليوم الخميس.
وفاز بوكا جونيورز على ناسيونال بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا سود أمريكانا.
وتسلم كافاني كرة عرضية تخطت حارس المرمى، ولكن اللاعب المخضرم فاجأ الجميع بالتسديد خارج الشباك أمام المرمى الخالي، والكرة تبعد ياردات قليلة عن خط مرمى الفريق البوليفي.
وسجل كافاني الهدف الثاني في انتصار فريقه على حساب ناسيونال البوليفي في الدقيقة 19.
وانضم الأوروغوياني الدولي إدينسون كافاني صاحب الـ37 عامًا إلى بوكا جونيورز في صيف 2023، بعد نهاية تعاقده مع فالنسيا الإسباني.
وخاض كافاني رحلة احتراف طويلة في الملاعب الأوروبية، دافع خلالها عن ألوان باليرمو ثم نابولي في الدوري الإيطالي، قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
ولعب كافاني في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انتقاله للدوري الإسباني عبر بوابة نادي فالنسيا.
وأحرز كافاني 12 هدفًا خلال 17 مباراة هذا الموسم بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني، من بينها 3 أهداف في بطولة كوبا سود أمريكانا.
وسجل النجم المخضرم 6 أهداف في منافسات الدوري الأرجنتيني هذا الموسم، من بينها هاتريك في مباراة واحدة ضد بيلغرانو بالجولة الثامنة.