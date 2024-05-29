موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

وأشار إلى أن المباراة ستقام بإستاد القاهرة الدولي في هذا الموعد موضحًا أنه ينتظر دعمًا كبيرًا لجماهير المنتخب الوطني في هذه المواجهة المرتقبة.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ بالفوز على جيبوتي بنتيجة ٦-٠ ثم التغلب على سيراليون بنتيجة ٢-٠ في ملعب الأخير.

وافتتح منتخب مصر معسكره اليوم الثلاثاء بحضور ٢٤ لاعباً في غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذين سينضمان في وقت لاحق.