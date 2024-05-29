موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الرسمي لمباراة منتخبي مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
وقال إبراهيم حسن ، مدير منتخب مصر ، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم إن المباراة ستقام يوم ٦ يونيو المقبل في تمام العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى أن المباراة ستقام بإستاد القاهرة الدولي في هذا الموعد موضحًا أنه ينتظر دعمًا كبيرًا لجماهير المنتخب الوطني في هذه المواجهة المرتقبة.
وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ بالفوز على جيبوتي بنتيجة ٦-٠ ثم التغلب على سيراليون بنتيجة ٢-٠ في ملعب الأخير.
وافتتح منتخب مصر معسكره اليوم الثلاثاء بحضور ٢٤ لاعباً في غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد شريف مهاجم الخليج السعودي الذين سينضمان في وقت لاحق.
ويلعب منتخب مصر ضد مضيفه غينيا بيساو يوم 10 يونيو المقبل في الجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.
ويتطلع الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد مشاركته في نسخ 1934 و1990 و2018.