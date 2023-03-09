مولر: الأمور تسير على ما يرام ضد ميسي وكريستيانو رونالدو كان مشكلتنا

وقال مولر في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ضد ميسي تسير الأمور دائمًا على ما يرام على جميع المستويات من حيث النتائج، على مستوى النادي، كان كريستيانو رونالدو مشكلتنا عندما كان في ريال مدريد".

وبالطبع لم يتردد مولر في إظهار الاحترام لميسي، قائلاً إنه "يحظى باحترام كبير لأداء ميسي في كأس العالم".

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن مولر واجه ميسي في مختلف المسابقات 10 مرات، فاز اللاعب الألماني في 7 مرات منها، وفاز ميسي 3 مرات.

أما ضد رونالدو فلعب مولر 10 مرات أيضا فاز رونالدو في 5 منها وفاز مولر 4 مرات وتعادلا في مواجهة.