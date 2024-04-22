فينيسيوس جونيور يحتفل مع مشجعات ريال مدريد (فيديو)
احتفل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني مع مشجعات ريال مدريد، بعد نجاح زميله بيلنغهام في خطف هدفًا قاتلا أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.
واقترب ريال مدريد من الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل جود بيلنغهام هدفا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة، يوم الأحد.
وعقب الهدف مباشرة توجه فينيسيوس إلى مدرجات فريق ريال مدريد، ليحتفل مع المشجعات المتواجدات هناك.
وقامت بعض المشجعات باحتضان النجم البرازيلي وسط سعادة من الجميع.
وكان أندرياس كريستنسن قد سجل بضربة رأس بعد ست دقائق من البداية للفريق الزائر قبل أن يتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 18.
ومنح البديل فيرمين لوبيز التقدم مجددا لبرشلونة قبل أن يتعادل لوكاس فاسكيز بعدها بأربعة دقائق ثم يسجل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي هدف الفوز قرب النهاية.
واستغل الإنجليزي بيلنغهام تمريرة منخفضة ليسدد من مدى قريب في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
ووصل ريال مدريد للنقطة 81 ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.