فينيسيوس جونيور يحتفل مع مشجعات ريال مدريد (فيديو)

واقترب ريال مدريد من الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سجل جود بيلنغهام هدفا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة، يوم الأحد.

وعقب الهدف مباشرة توجه فينيسيوس إلى مدرجات فريق ريال مدريد، ليحتفل مع المشجعات المتواجدات هناك.

وقامت بعض المشجعات باحتضان النجم البرازيلي وسط سعادة من الجميع.