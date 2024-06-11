"بين الحياة والموت".. جماهير تهاجم حكما بشراسة في الكونغو (فيديو)

هاجم مشجعون من نادي أو سي رينيسانس كينشاسا، حكم مباراة ربع النهائي لفريقهم ضد إف سي تنغانيقا، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الجمعة الماضي، في ملعب تاتا رافاييل في كينشاسا، بوحشية شديدة، حيث تعرّض للضرب المبرح، وأصيب بإصابات خطيرة.

وذكرت قناة التلفزيون الوطنية الكونغولية (RTNC)، أنّ حالة الحكم الصحية حرجة للغاية "بين الحياة والموت".

وشهدت المباراة طوال مدتها عداءً شديدًا من قبل مجموعات من مشجعي رينيسانس تجاه الحكم، حيث اتهموّه بعدم احتساب ركلة جزاء لهم في حالة مثيرة للجدل داخل منطقة الجزاء.

وبالرغم من الضغوطات التي تعرّض لها من قبل لاعبي الفريقين على أرض الملعب، إلا أنّ الحكم تمسّك بقراراته حتى صافرة النهاية التي انتهت بالتعادل 1-1، ووصلت إلى ركلات الترجيح المباشرة، قبل أن يفوز فريق تنغانيقا بنتيجة 3-0.