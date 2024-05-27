مدرب الأهلي المصري يرفض حسم مصير علي معلول (فيديو)

وكان النادي الأهلي أعلن أخيرًا خضوع علي معلول لجراحة ناجحة، بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي.

معلول كان انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي في موسم 16/17.

وشارك الظهير الأيسر الدولي بقميص الأهلي في 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفاً، وصنع 83 هدفاً.

حقيقة أزمة شوبير والشناوي

كما تطرق كولر للحديث عن حقيقة وجود خلاف بين حارسي الفريق الأول، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، قائلا: "لا إطلاقًا لا توجد مشاكل، كنا نعرف مدة إصابة الشناوي، ودرسنا الأمر طبيًا، وكنا منذ دور المجموعات نعمل حسابنا، هو أجرى جزءا من التأهيل في مصر، وجزءا في ألمانيا، وهذا ما سرع عملية عودته، وكان يريد أن يعود بشكل أسرع، ونحن كنا نرى أننا لا بد أن نراه في الملعب لنطمئن عليه بعد التقارير الطبية، لأن المباريات مختلفة، ماذا لو التحم مع مهاجم؟!".

وأردف: "لذلك كان يجب أن أراه في الملعب لأتخذ قرارا حاسما، وقبل النهائي لم تكن هناك تدريبات كافية لكي يشارك معنا، فلم أكن أريد أن أخاطر بقائد الفريق؛ لأنني لو خسرت مباراة كان سيتم الهجوم عليه، ولا بد أن أحمي الحارس وأحمي الفريق، هو كان يريد أن يلعب ولكنني رفضت ذلك وقد حزن بالتأكيد؛ لأن أي لاعب يريد أن يلعب، لكن في الفترة المقبلة ممكن أن يشارك مع المنتخب ويعود أساسيا".