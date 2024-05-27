مدرب الأهلي المصري يرفض حسم مصير علي معلول (فيديو)
رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، حسم موقفه من رغبته فيما إذا كان سيتم تمديد التعاقد مع المحترف التونسي علي معلول، نجم الفريق، من عدمه بعد إصابته.
وقال كولر، في تصريحات تلفزيونية: "عقد علي ينتهي في يونيو المقبل، وليست وظيفتي الحديث عن تجديدات العقود، عمره الآن 35 عاما والإصابة ستحتاج وقتا ليعود، وهو قدم الكثير للأهلي، وأدى مباريات عظيمة ورائعة، وهو لاعب مهم داخل وخارج الملعب، وتمريراته حاسمة ويُسجل أهدافًا مهمة".
وأضاف: " علي معلول قدم الكثير لنادي الأهلي طوال السنوات الماضية، ولعب معي عامين وكان مميزا ورائعا وخاض مباريات عظيمة، هو لاعب صعب تراه كثيرًا في الملاعب، والقرار قرار الإدارة، فهي التي ستتحدث مع اللاعب وتحسم الأمر، وسأجلس مع إدارة النادي".
وكان النادي الأهلي أعلن أخيرًا خضوع علي معلول لجراحة ناجحة، بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي.
معلول كان انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الصفاقسي التونسي في موسم 16/17.
وشارك الظهير الأيسر الدولي بقميص الأهلي في 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفاً، وصنع 83 هدفاً.
حقيقة أزمة شوبير والشناوي
كما تطرق كولر للحديث عن حقيقة وجود خلاف بين حارسي الفريق الأول، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، قائلا: "لا إطلاقًا لا توجد مشاكل، كنا نعرف مدة إصابة الشناوي، ودرسنا الأمر طبيًا، وكنا منذ دور المجموعات نعمل حسابنا، هو أجرى جزءا من التأهيل في مصر، وجزءا في ألمانيا، وهذا ما سرع عملية عودته، وكان يريد أن يعود بشكل أسرع، ونحن كنا نرى أننا لا بد أن نراه في الملعب لنطمئن عليه بعد التقارير الطبية، لأن المباريات مختلفة، ماذا لو التحم مع مهاجم؟!".
وأردف: "لذلك كان يجب أن أراه في الملعب لأتخذ قرارا حاسما، وقبل النهائي لم تكن هناك تدريبات كافية لكي يشارك معنا، فلم أكن أريد أن أخاطر بقائد الفريق؛ لأنني لو خسرت مباراة كان سيتم الهجوم عليه، ولا بد أن أحمي الحارس وأحمي الفريق، هو كان يريد أن يلعب ولكنني رفضت ذلك وقد حزن بالتأكيد؛ لأن أي لاعب يريد أن يلعب، لكن في الفترة المقبلة ممكن أن يشارك مع المنتخب ويعود أساسيا".
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا، والثانية عشرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.