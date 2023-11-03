توخيل: لا يوجد سبب للاستقالة ونريد الفوز على بروسيا دورتموند
قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن الخسارة المفاجئة أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة في كأس ألمانيا كانت مؤلمة لكن الفريق.
ورغم ذلك أكد توخيل أنه واثق من الفوز على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، غدًا السبت.
وخرج بايرن ميونخ من الدور الثاني، يوم الأربعاء، بعدما تلقت شباكه هدفًا في اللحظات الأخيرة، كما خسر بايرن ميونخ جهود قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت للإصابة.
وقال توخيل، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "لا، لا توجد استقالة على الإطلاق، لا يوجد سبب للاستقالة على الإطلاق، نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة، ولكن ما أعجبني هو أنه لا أحد يلوم الآخر لأنه لا يوجد سبب لذلك".
وتابع: "أردنا الوصول إلى برلين للفوز بالكأس، وعلينا أن نلغي الأمر ونستوعبه، ونشعر بالألم ولن يختفي ذلك، لكن لا يوجد سبب للاستقالة".
ولم يخسر بايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر، وفاز النادي البافاري 7 مرات وتعادل مرتين، الذي يستضيف غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
كما أن بروسيا دورتموند لم يخسر أيضًا في أول 9 مباريات بالدوري الألماني، وفاز 6 مرات، وتعادل 3 مرات، ويحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ.
وقال توخيل: "حققنا مسيرة جيدة في الدوري الألماني، لدينا فريق نثق به، وسنذهب لدورتموند للفوز بالمباراة، وعلينا أن نصل إلى أقصى حدودنا، وأن نخرج أفضل ما لدينا منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة".
وتابع: "لدينا ما يكفي من الجودة والشكل والروح للفوز على بروسيا دورتموند، وسنذهب إلى بروسيا دورتموند للفوز ومواصلة مسيرتنا في الدوري، إنها فرصة رائعة لإظهار رد الفعل (بعد الخروج من الكأس)".
ويغيب عن بايرن ميونخ ماتياس دي ليخت والفرنسي دايوت أوباميكانو الذي يتعافى من إصابته، كما يتعافى ليون غوريتسكا من كسر في عظمة يده.