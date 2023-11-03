توخيل: لا يوجد سبب للاستقالة ونريد الفوز على بروسيا دورتموند

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن الخسارة المفاجئة أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة في كأس ألمانيا كانت مؤلمة لكن الفريق.

ورغم ذلك أكد توخيل أنه واثق من الفوز على بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، غدًا السبت.

وخرج بايرن ميونخ من الدور الثاني، يوم الأربعاء، بعدما تلقت شباكه هدفًا في اللحظات الأخيرة، كما خسر بايرن ميونخ جهود قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت للإصابة.