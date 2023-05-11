النصر السعودي يجهز عرضًا للتعاقد مع ماسيميليانو أليغري
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، أن نادي النصر السعودي يجهزعرضًا للتعاقد مع المدرب ماسيميليانو أليغري المدير الفني الحالي ليوفنتوس.
وكتب رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": "يستكشف النصر فرصة التعاقد مع مدرب جديد للموسم المقبل".
وأضاف: "المناقشة الداخلية جارية، والنادي يستعد لتقديم عرض رسمي لإرساله إلى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس.
وسبق أن عمل أليغري مع رونالدو في يوفنتوس لمدة موسم واحد (موسم 2018/2019)، ولعب النجم البرتغالي تحت قيادة المدرب الإيطالي 44 مباراة بواقع 3676 دقيقة، سجل فيها 28 هدفًا وصنع 11.
وعاد ماسيميليانو أليغري، البالغ من العمر 55 عامًا، لتدريب يوفنتوس، في مايو 2021، وينتهي عقده في 2025.
ويلعب يوفنتوس، اليوم الخميس، مع إشبيلية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة من 34 مباراة.
في المقابل يتولّى الصربي دينكو يليتشيتش تدريب النصر بشكل مؤقت بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب النصر في أبريل الماضي.
ويملك النصر 57 نقطة من 26 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ5 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي 4 جولات على النهاية.
وكان النصر قد ودَّع من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الوحدة الذي سيلاقي الهلال في النهائي.
ومن المقرر أن يلعب النصر في آخر 4 جولات من الدوري السعودي مع الطائي، والشباب، والاتفاق، والفتح.