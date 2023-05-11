النصر السعودي يجهز عرضًا للتعاقد مع ماسيميليانو أليغري

وسبق أن عمل أليغري مع رونالدو في يوفنتوس لمدة موسم واحد (موسم 2018/2019)، ولعب النجم البرتغالي تحت قيادة المدرب الإيطالي 44 مباراة بواقع 3676 دقيقة، سجل فيها 28 هدفًا وصنع 11.

وعاد ماسيميليانو أليغري، البالغ من العمر 55 عامًا، لتدريب يوفنتوس، في مايو 2021، وينتهي عقده في 2025.

ويلعب يوفنتوس، اليوم الخميس، مع إشبيلية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة من 34 مباراة.