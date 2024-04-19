ليست المرة الأولى.. تصريح غريب من كلوب عن صلاح
علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على إضاعة المصري محمد صلاح فرصة سهلة أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي.
وسجل محمد صلاح هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة ليحيي آمال ليفربول في التأهل إلى نصف النهائي.
وسنحت فرصة سهلة أمام صلاح لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 لكنها أضاعها، ليحرم الريدز من التقدم 3/0 قبل نهاية الشوط الأول.
وتعليقًا على إضاعة الفرصة قال كلوب: "لست قلقًا، هذا ما يفعله المهاجمون، وهذا ما يحدث للمهاجمين، وهذا هو الحال، علينا أن نمر بهذا، وعليه أن يمر بذلك".
وأضاف: "إنه أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، سنمر من ذلك ولكن هذا كل شيء تقريبًا، لا يعني ذلك أن صلاح لم يهدر فرصًا من قبل في حياته، هذا جزء من اللعبة".
وتابع المدرب البالغ من العمر 56 عامًا: "ركلة الجزاء كانت مقنعة للغاية، ركلة جزاء رائعة، ثم الفرصة التالية، كان من الواضح أن ذلك كان سيئ الحظ، لكنها ليست المرة الأولى التي يهدر فيها فرصة كهذه".
وأتم مدرب ليفربول: "لن أتحدث عن الأمر بشكل كبير، من الواضح أنه ليس لدي أي تأثير على الأمر، لكن لست قلقًا بشكل خاص".
وودع ليفربول من ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة إجمالية 1/3 بعد أن خسر 0/3 على ملعبه أنفيلد قبل أسبوع.
وكان ليفربول يأمل في التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي في الموسم الأخير لكلوب، لكن الفريق ودع البطولة القارية خسر قبل أيام أمام كريستال بالاس وبات يتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وتتبقى لليفربول 6 مباريات جميعها في الدوري الإنجليزي حيث سيلعب أمام فولهام، وإيفرتون، وويستهام، وتوتنهام، وأستون فيلا، وولفرهامبتون.