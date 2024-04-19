ليست المرة الأولى.. تصريح غريب من كلوب عن صلاح

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على إضاعة المصري محمد صلاح فرصة سهلة أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي.

وسجل محمد صلاح هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة ليحيي آمال ليفربول في التأهل إلى نصف النهائي.

وسنحت فرصة سهلة أمام صلاح لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 لكنها أضاعها، ليحرم الريدز من التقدم 3/0 قبل نهاية الشوط الأول.

وتعليقًا على إضاعة الفرصة قال كلوب: "لست قلقًا، هذا ما يفعله المهاجمون، وهذا ما يحدث للمهاجمين، وهذا هو الحال، علينا أن نمر بهذا، وعليه أن يمر بذلك".

وأضاف: "إنه أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، سنمر من ذلك ولكن هذا كل شيء تقريبًا، لا يعني ذلك أن صلاح لم يهدر فرصًا من قبل في حياته، هذا جزء من اللعبة".

وتابع المدرب البالغ من العمر 56 عامًا: "ركلة الجزاء كانت مقنعة للغاية، ركلة جزاء رائعة، ثم الفرصة التالية، كان من الواضح أن ذلك كان سيئ الحظ، لكنها ليست المرة الأولى التي يهدر فيها فرصة كهذه".