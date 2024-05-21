ليس تشواميني.. مفاجأة في حامل الرقم 8 الجديد في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن اللاعب الذي سيحمل قميص النجم الألماني توني كروس رقم (8) في ريال مدريد، بعدما أعلن اعتزاله رسميا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.

وأعلن توني كروس، البالغ 34 عاما، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا 2024.

وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.

وقال كروس في بيان عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "مسيرتي كلاعب كرة قدم حالي ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا، كما قلت دائما: ريال مدريد سيكون فريقي الأخير".