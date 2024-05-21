ليس تشواميني.. مفاجأة في حامل الرقم 8 الجديد في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن اللاعب الذي سيحمل قميص النجم الألماني توني كروس رقم (8) في ريال مدريد، بعدما أعلن اعتزاله رسميا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.
وأعلن توني كروس، البالغ 34 عاما، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل بعد بطولة أوروبا 2024.
وأضاف أن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام بروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.
وقال كروس في بيان عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "مسيرتي كلاعب كرة قدم حالي ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا، كما قلت دائما: ريال مدريد سيكون فريقي الأخير".
وذكرت تقارير سابقة أن الفرنسي أوريلين تشواميني هو الأقرب للحصول على قميص ورقم النجم الألماني في الموسم المقبل.
ولكن الصحفي الإسباني بإذاعة "أوندا سيرا"، ألبرتو بيريو، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، إن فيدي فالفيريدي هو من سيحصل على القميص رقم 8 الخاص بكروس بعد رحيله.
وشارك كروس في 463 مباراة مع النادي منذ انضمامه في 2014، وسيغادر كواحد من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ ريال مدريد الممتد إلى 120 عاما، إذ فاز بأكثر من 20 لقبا بينها أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
وبالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، فاز لاعب الوسط بكأس العالم 2014 مع ألمانيا ولقب آخر لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في 2013.
ويخوض كروس عامه الأخير في عقده مع ريال مدريد، وأعلن في فبراير الماضي عودته للمنتخب الألماني بعد ثلاث سنوات من الاعتزال الدولي وقبل بطولة أوروبا المقرر إقامتها في يونيو ويوليو المقبلين في بلاده.