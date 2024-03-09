تقييم لاعبي مانشستر يونايتد أمام إيفرتون.."الصن" تختار الأفضل والأسوأ

نجح مانشستر يونايتد الأنجليزي في تجاوز هزيمته الأخيرة في البريمرليغ أمام جاره مانشستر سيتي، الأحد الماضي، عندما تخطى عقبة إيفرتون بثنائية نظيفة، اليوم السبت، لحساب الجولة 28، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.

وفي تقييمها للاعبي المان يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، قالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن الأرجنتيني أليخاندرو غارانشو كان أفضل لاعب في صفوف الشياطين الحمر في أمسية السبت، فيما قدم البرازيلي كاسيميرو أسوأ أداء بين زملائه، ليحصل على العلامة الدنيا في تقييم الصحيفة.

وكشفت "الصن" أن غارناتشو أثبت أنه اللاعب الأقدر على صنع الفارق ليقود المان يونايتد إلى الفوز، بعد الهزيمة 3-1 في ديربي مانشستر، والخسارة 2-1 أمام فولهام في آخر مباراة على ملعب أولد ترافورد.

وفي المقابل، كانت تمريرات كاسيميرو الضائعة في كثير من الأحيان دليلا على أن البرازيلي كان الأقل نجاعة وفاعلية في كتيبة الهولندي إيريك تن هاغ، بحسب الصحيفة.

وفي ما يلي تقييم لاعبي مانشستر يونايتد، وفق ما أوردته صحيفة "الصن":

أندري أونانا: 7

ديوغو دالوت: 7

جوني إيفانس : 7

رافائيل فاران 7

فيكتور ليندلوف: 7

كاسيميرو: 6

قدم البرازيلي كاسيميرو 52 تمريرة صحيحة، لكنه مع ذلك قدم 17 تمريرة خاطئة، وفي بداية المباراة لم يجد المان يونايتد توازنه بسبب عدم جاهزية كاسيميرو، قبل أن تهدأ الأمور قليلا بعد ذلك.

كوبي ماينو : 6

سكوت ماك توميناي: 7

أليخاندرو غارانشو : 9

كان اللاعب الأفضل في الملعب على الإطلاق، يا له من نجم رائع، حصل على ضربتي جزاء في الشوط الأول بفضل سرعته ومهارته، ينجح باستمرار في تفادي المحاصرة، ولم يتمكن لاعبو إيفرتون من اللحاق به.

لمس غارانشو الكرة 49 مرة وقدم 32 تمريرة ناجحة، كما سدد 3 مرات، مقابل مراوغتين ناجحتين، وارتُكب ضده خطآن اثنان، استحق أن يكون الأفضل في مواجهة إيفرتون.

برونو فيرنانديز: 8

ماركوس راشفورد: 6

سفيان أمرابط: 6

أنطوني: 6

ويلي كامبوالا: 6