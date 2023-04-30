فرحة جماهير نابولي بهدف لاوتارو مارتينيز على لاتسيو (فيديو)

عبرت جماهير نابولي عن فرحتها العارمة بعد هدف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان على لاتسيو اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وبعدما سجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لإنتر ميلان على لاتسيو عبرت جماهير نابولي عن فرحتها العارمة بهذا الهدف.