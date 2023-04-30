فرحة جماهير نابولي بهدف لاوتارو مارتينيز على لاتسيو (فيديو)
عبرت جماهير نابولي عن فرحتها العارمة بعد هدف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان على لاتسيو اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.
وبعدما سجل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لإنتر ميلان على لاتسيو عبرت جماهير نابولي عن فرحتها العارمة بهذا الهدف.
وأظهرت مقاطع فيديو احتفال المشجعين في نابولي بتفوق إنتر ميلان على لاتسيو.
وقلب إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على لاتسيو وتعني خسارة لاتسيو أن نابولي سيضمن التتويج بلقب الدوري الإيطالي، رسميا، حال فوزه على ساليرنيتانا التي تقام حاليا.
وسيكون التتويج بلقب الدوري الإيطالي هو الثالث لنابولي منذ تأسيسه والأول منذ تتويجه بلقب موسم 1989/1990.
ويملك نابولي 78 نقطة من 31 مباراة وقد حقق الفوز 25 مرة وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات.
فوز مثير
وسجل فيليبي آندرسون هدفًا للاتسيو في الدقيقة الـ30 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من لويس ألبيرتو.
وتعادل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنتر ميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ78 بمساعدة روميلو لوكاكو.
ووقَّع روبن جوسينس على هدف التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة الـ83، بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة متقنة من لوكاكو.
وضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة الـ90، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بإيفان بروفيديل حارس لاتسيو.
ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 57 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس، في المقابل ظل رصيد لاتسيو عند 61 نقطة من 32 مباراة في المركز الثاني.